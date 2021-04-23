واشنطن تعين مبعوثا للقرن الإفريقى: سيتدخل لحل نزاع سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت واشنطن، إن المبعوث الجديد للقرن الأفريقى سيتدخل فى نزاع سد النهضة. وأوضحت أن المبعوث الجديد للقرن الإفريقى، سيسعى لحل أزمات المنطقة بالحوار قبل أن تتحول لصراعات.

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