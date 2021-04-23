وأوضحت الوكالة الأوروبية فى بيان لها، أن "دراسة جديدة أظهرت أنّ فوائد تلقى اللقاح تزداد مع ارتفاع السن، وأن هذه الفوائد لا تزال تفوق المخاطر"، وفقا لما نشره الموقع الرسمى لوكالة الأدوية الأوروبية، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقالت الوكالة إنه "عادة ما تكون الآثار الجانبية الأكثر شيوعا خفيفة أو معتدلة وتتحسن فى غضون أيام قليلة، وأخطر الآثار الجانبية هى حالات نادرة جدا من حالات تجلط الدم غير العادية وانخفاض عدد الصفائح الدموية، والتى تشير التقديرات إلى حدوثها لشخص واحد من كل 100 ألف شخص تم تطعيمهم، ويجب على الناس طلب المساعدة الطبية إذا كانت لديهم أعراض".
وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن اللجنة قامت بتحليل فوائد اللقاح وخطر حدوث جلطات دموية غير عادية مع انخفاض الصفائح الدموية فى مختلف الفئات العمرية فى سياق معدلات الإصابة الشهرية.
واعتبرت النسبة منخفضة عند معدل (55 حالة لكل 100 ألف شخص) ومتوسطة (401 لكل 100 ألف شخص) ومرتفعة (886 لكل 100 ألف شخص).
وقد أكدت الوكالة سابقا، أن "جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدا للقاح، مشيرة إلى أن اللقاح فعال فى محاربة جائحة فيروس كورونا فى مقابل انخفاض مضاعفاته الجانبية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الأدوية الأوروبية: فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.