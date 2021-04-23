وكالة الأدوية الأوروبية: فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن "فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس "كورونا" المستجد تزداد مع ارتفاع سن متلقى الجرعة، وهى لا تزال تفوق المخاطر على غرار التعرض لتجلطات دموية".





وأوضحت الوكالة الأوروبية فى بيان لها، أن "دراسة جديدة أظهرت أنّ فوائد تلقى اللقاح تزداد مع ارتفاع السن، وأن هذه الفوائد لا تزال تفوق المخاطر"، وفقا لما نشره الموقع الرسمى لوكالة الأدوية الأوروبية، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت الوكالة إنه "عادة ما تكون الآثار الجانبية الأكثر شيوعا خفيفة أو معتدلة وتتحسن فى غضون أيام قليلة، وأخطر الآثار الجانبية هى حالات نادرة جدا من حالات تجلط الدم غير العادية وانخفاض عدد الصفائح الدموية، والتى تشير التقديرات إلى حدوثها لشخص واحد من كل 100 ألف شخص تم تطعيمهم، ويجب على الناس طلب المساعدة الطبية إذا كانت لديهم أعراض".

وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن اللجنة قامت بتحليل فوائد اللقاح وخطر حدوث جلطات دموية غير عادية مع انخفاض الصفائح الدموية فى مختلف الفئات العمرية فى سياق معدلات الإصابة الشهرية.

واعتبرت النسبة منخفضة عند معدل (55 حالة لكل 100 ألف شخص) ومتوسطة (401 لكل 100 ألف شخص) ومرتفعة (886 لكل 100 ألف شخص).

وقد أكدت الوكالة سابقا، أن "جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدا للقاح، مشيرة إلى أن اللقاح فعال فى محاربة جائحة فيروس كورونا فى مقابل انخفاض مضاعفاته الجانبية".