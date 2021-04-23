فرنسا تفتح تحقيقا فى قضية إرهاب بعد مقتل شرطية طعنا

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الشرطة النار على المهاجم وأردته قتيلا فى مكان الحادث، وقال متحدث باسم الشرطة إن هوية المهاجم ودوافعه لم تتضح بعد، وأن الشرطية الضحية عمرها 49 عاما وموظفة إدارية فى المركز.

وأفاد مكتب المدعى العام الوطنى لمكافحة الإرهاب بأنه تولى القضية وفتح تحقيقا فى مقتل شخص من السلطة العامة على يد جماعة إرهابية، بحسب "روسيا اليوم".

ووقع الهجوم جنوب غرب باريس داخل مركز للشرطة فى منطقة سكنية هادئة فى بلدة رامبوييه، على بعد حوالى 750 مترا من عقار ملكى سابق يستخدم أحيانا لمفاوضات السلام الدولية.

وزار رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانين ومسؤولون كبار آخرون موقع الهجوم، الذى تزامن مع تشديد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون سياساتها الأمنية، وسط مخاوف الناخبين بشأن الجريمة وشكاوى من الشرطة بأنهم فى خطر متزايد.