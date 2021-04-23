منتجات التمويل العقاري بنك الجزيرة وشروط التقديم

منتجات التمويل العقاري بنك الجزيرة من أكثر المنتجات رغبة والتي يقبل عليها العملاء الراغبين في الحصول على مسكن خاص بهم، هذا بالإضافة إلى أن البنك يعتبر أفضل بنك للتمويل العقاري وكذلك يقدم البنك العديد من حلول التمويل الشخصي بنك الجزيرة والتي من خلالها يتم تلبية جميع رغبات الأفراد وسداد التزاماتهم المفاجأة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على منتجات التمويل العقاري بنك الجزيرة.

منتجات التمويل العقاري بنك الجزيرة

تتعدد منتجات التمويل العقاري بنك الجزيرة فمنها التمويل العقاري سكني ومنها التمويل العقاري الاستثمار بالإضافة إلى برنامج تمويل الرهن العقاري، هذا بالإضافة إلى العديد من منتجات التمويل العقاري الأخرى.

التمويل العقاري السكني بيتي من بنك الجزيرة

يمكن من خلال هذا البرنامج الحصول على عقار الأحلام سواء أكان فيلا او شقة سكنية أو حتى قطعة أرض بمجرد فقط دفع 10% من قيمة العقار المراد الحصول عليه كدفعه أولى.

يتم الحصول على قيمة تمويل تصل إلى 90% من قيمة العقار.

تمويل يصل حتى 8 مليون ريال سعودي.

يمكن السماح للعميل بسداد أول قسط بعد 6 شهور من تاريخ الحصول على القرض.

يسمح للعميل إحضار أحد أٌقارب الدرجة الأولى كمتضامن للحصول على تمويل أعلى.

يتم عمل تأمين تكافلي بحيث في حالة الوفاة يعفي المتوفي من سداد باقي الأقساط وكذلك الأمر في حالة العجز الكلي.

يسمح البنك للعملاء بتحويل تمويلاتهم العقارية من البنوك الأخرى على بنك الجزيرة.

أولًا أن يكون المتقدم من أصحاب السجل الائتماني الجيد.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 21 عامًا.

ألا يقل راتب المتقدم للحصول على التمويل عن 6000 ريال سعودي.

في حالة إحضار أحد الأقارب للتضامن يجب ألا يقل الراتب الشهري للمتضامن عن 3000 ريال، والعميل الراغب في التمويل لا يقل راتبه عن 5000 ريال.

ألا تقل مدة مزاولة المهنة في القطاع الخاص عن 6 أشهر، وفي القطاع الشبه حكومي 3 أشهر، أما منسوبي القطاع الحكومي فبدون حد أدني لمزاولة المهنة.

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