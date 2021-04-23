بايدن: أطلقنا مهمة الابتكار الزراعي للمناخ مع الإمارات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إطلاق مهمة الابتكار الزراعي للمناخ مع دولة الإمارات وشركاء آخرين.

وقال بايدن، خلال حديثه في قمة القادة للمناخ: "في القطاع الزراعي، أطلقنا مهمة الابتكار الزراعي للمناخ مع دولة الإمارات وشركاء آخرين".

وأضاف أن بلاده ستنضم أيضا إلى الدول الشريكة لنا في الجهود المبذولة لإزالة الكربون من القطاعات الحيوية بجميع المجالات، بما في ذلك القطاع الصناعي.

وأضاف: "حيث سننضم إلى السويد والهند ومجموعة القيادة لانتقال الصناعة وقطاع الطاقة.. سنعمل جنبا الى جنب مع المملكة المتحدة لنشر التقدم وتسريعه نحو نظام طاقة خال من الكربون سواء هنا أو في جميع أنحاء العالم".

من جهته، قال رجل الأعمال الأميركي، بيل غيتس، خلال القمة، إن "تغير المناخ قضية معقدة بشكل لا يصدق.. باستخدام تكنولوجيا اليوم، سيكون من المستحيل عمليا تحقيق أهدافنا. والسبب هو أن جل تقنيات اليوم الخالية من الكربون أغلى من نظيراتها التي تعمل بالوقود الأحفوري".

وأضاف: "لتوفير أسلوب الحياة الحديث للناس في جميع أنحاء العالم، نحتاج إلى منتجات جديدة خالية من الكربون وبسعر معقول".

وأردف قائلا إنه "سيكون من الصعب تصنيع هذه المنتجات، لكن يمكننا فعل ذلك - إذا استثمرنا في الابتكار وبنينا البنية التحتية للانتقال إلى اقتصاد نظيف".

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، أعلن عن مشاركة دولة الإمارات مع مجموعة من الشركات الفاعلة لإطلاق مشروع الابتكار الزراعي لأجل المناخ.

وتهدف "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" إلى تكثيف وتسريع جهود الابتكار والبحث والتطوير العالمية في جميع جوانب القطاع الزراعي على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن "قضية التغير المناخي ليست قضية مؤقتة، بل هي تحد عالمي مستمر، وإذا لم تعمل كافة الدول كفريق واحد للحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة، فستكون الكلفة أكبر بكثير مستقبلا".

وتابع: "نحن اليوم أمام فرصة عالمية جديدة بقيادة الرئيس جو بايدن ونضع يدنا في يده، لنتمكن جميعا من الاستفادة من الفرص العظيمة التي يولدها هذا التحدي العظيم".