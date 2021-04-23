اندلاع موجة جديدة من أعمال العنف فى إقليم أمهرة الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - اندلعت موجة جديدة من أعمال العنف فى إقليم أمهرة بشمال غرب إثيوبيا، مسفرة عن عشرات القتلى ونزوح الآلاف، حسبما أفاد كبير الوسطاء الإثيوبى إيندال هايلى، لوكالة "فرانس برس".





وتركزت أعمال العنف التى بدأت الأسبوع الماضى فى قسمين إداريين فى إقليم أمهرة، شوا الشمالية وأوروميا، والأخيرة يسكنها الأورومو أكبر قوميات إثيوبيا. ورفض المسؤولون فى المنطقتين حتى الآن إعطاء حصيلة دقيقة لكن كبير الوسطاء الإثيوبى إيندال هايلى، قال لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة إن 200 شخص قد يكونون قتلوا فى هذه المواجهات. وأضاف "يمكننا القول دون أن نخشى الوقوع فى الخطأ بأن عدد القتلى تخطى المئة. والتقديرات تشير إلى مقتل 200 شخص" موضحا أن هذه الأرقام "تستند إلى معلومات جمعت من نازحين". وتابع أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا جراء العنف فى منطقة شوا الشمالية وأكثر من 75 ألفا فى منطقة أوروميا. وفى مارس أوقعت أعمال العنف فى المنطقة نفسها أكثر من 300 قتيل وتسببت بنزوح 50 ألفا.

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