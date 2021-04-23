بعد ضبط 2.4 مليون قرص مخدر.. السعودية تمنع دخول الخضروات والفواكه من لبنان

وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، كانت السعودية قد قالت إن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربى المخدرات فى لبنان، موضحة أنه "على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج".
وقال المتحدث باسم مكافحة المخدرات السعودية، إن المضبوطات القادمة من لبنان أكثر من 75%، وقد نفذنا ضربات استباقية ضد التهريب من لبنان،"، مشيرا الى ان "عمليات التهريب استهداف متعمد لأمن المملكة".
وقال البيان السعودى: أجرينا محاولات عديدة لحض السلطات اللبنانية المعنية على وقف تهريب المخدرات.
وكان المتحدث الرسمى للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدى، أكد فى وقت سابق اليوم الجمعة، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التى تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.
وأوضح المتحدث الرسمى للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين فى محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.
وأكد النقيب النجيدى، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.
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