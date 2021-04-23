موسكو: أمريكا ودول أوروبا صنعوا وهما عن تهديد روسى أسطورى

وقالت زاخاروفا فى مقابلة مع "آر تى" الناطقة بالألمانية: "يبدو لى أن شركاءنا الغربيين يعيشون أوهاماً، يبدو لى أنهم يرون ما هو غير موجود، ولا يرون الحقيقة".
وأشارت إلى أن "كل دولة تقوم بتدريبات دورية مخطط لها"، موضحة أن "روسيا فى هذا الصدد لا تختلف عن الدول الأخرى ذات السيادة التى تجرى تدريبات عسكرية".
وأضافت: "لماذا يتم إيلاء هذا الاهتمام المتزايد لتدريباتنا العسكرية؟ يبدو لى أن الإجابة واضحة: "لأنه وعلى مدى سنوات عديدة، الغرب، وقبل كل شيء واشنطن وبروكسل صنعوا وهماً بأن روسيا دولة معتدية".
واختتمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، القول: "هذه بلادنا، هذه أرضنا... المسألة تكمن فى شيء آخر.. لماذا لا يقلقكم، ولماذا لا يقلق هذا العالم الغربى، أنه وخلال سنوات عديدة يجرى الترويج لمفهوم تهديد روسى غير موجود.. نحن لم نتسبب أبداً فى أى نوع من الانهيار الدولى، أو أى نوع من الكوارث العالمية. لم يحدث ذلك قط. إلا أن دولاً أخرى فعلت ذلك".
وانطلقت، يوم أمس الخميس، مناورات للقوات المسلحة الروسية فى شبه جزيرة القرم بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندى و1.2 ألف وحدة عتاد و40 سفينة حربية.
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