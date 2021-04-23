الاستعلام عن المكرمة الملكية وشروط صرف المكرمة والفئات المستفيدة

الاستعلام عن المكرمة الملكية التي يستفاد منها كثير من الأسر المحتاجة في المملكة بعد أعلان الملك سليمان عن معونة رمضان لهم لمواجهة ظروف وصعوبات الحياه وتخفيف العبء عنهم لتلبية احتياجاتهم من متطلبات الشراء، حيث أن المكرمة الملكية هي معونة مالية مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية ألاجتماعه يأمر بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كل عام في شهر رمضان قبل حلول منتصف الشهر،حيث يستفيد من تلك المكرمة الأشخاص أصحاب الدخل المحدود وكذلك العاطلين عن العمل ويطبق نظام صرف المعونة مثله مثل نظام المعاشات المتعارف عليه بالمملكة، وقد تم تخصيص نحو 1.9 مليار ريال سعودي لتلك الأسر من خلال صندوق الضمان الاجتماعي،وقد تم تخصيص نحو 1000 ريال سعودي لرب الأسرة 500 ريال سعودي لأي شخص تابع له، وتقد المملكة يد العون كثير للمحتاجين في المملكة بطرق مختلفة كطرق التواصل مع الديوان الملكي وحالات قبول الطلبات بالديوان 1442.

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم بإدخال رقم سجلك المدني . ثم إدخال رقم الطلب. ثم الاستعلام.

الاستعلام عن المكرمة الملكية للملك سلمان 1442شروط صرف المكرمة الملكية رمضان 1442

وقد تم تحديد عددا من الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المستفيدين من الحصول على مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية لشهر رمضان المبارك كالاتي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. أن يكون المستفيد مقيم في المملكة على الأقل قبل موعد صرف المكرمة بثلاثة أشهر متواصلة. الايقل عمر المستفيد عن 35 عام. ألا يتخطى دخل الفرد الشهر 3000 ريال سعودي. ألا يملك المواطن المستفيد أي عقارات أو سجلات تجارية.

السيدات المعيلات.

المرأة المطلقة أو الأرملة.

اسر المسجونين.

ذوى الإعاقة الكلية أو الجزئية.

الأسر ممن ليس لهم معيل والأيتام.

كبار السن وغير القادرين على المشاركة في العمل

الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية

والجدير بالذكر أن إجمالي المكرمة الملكية لهذا العام تزيد عن قيمة المكرمة الملكية للعام السابق والتي بلغت مليار وستمائة مليون ريال، كما أن يجب على الأفراد المسجلين بالضمان الاجتماعي تحديث البيانات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية لصرف المعونة فور الإعلان عنها برقم الايبان الخاص بالمستفيد أو رقم الحساب البنكي.