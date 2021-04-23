تعرف على خطوات إعفاء من بنك الراجحي 1442 في 3 دقائق

مصرف الراجحي يعتبر من أهم البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، كما أنه من ضمن البنوك التي حصلت على ثقة كبيرة من المواطنين السعودية ولذلك أعلن المصرف أنه سيقدم خدمة إعفاء للعملاء من دفع رسوم الصرف.

إعفاء من بنك الراجحي 1442

وهذه الخدمة مقدمة من جميع فروع مصرف الراجحي، ولكن يوجد بعض من الخطوات التي عليكم باتباعها للحصول على هذه الخدمة وهي:

زيارة الموقع الخاص بمصرف الراجحي من الرابط الخاص به.

على العميل المتقدم أن يقوم بإحضار صورة واحدة أصلية للهوية الحامل لجنسيته إذا كان مقيم داخل المملكة العربية السعودية، أما إذا كان مقيم في دولة أخرى غير الملكة فعليه بإحضار صورة الإقامة للمغتربين.

عليه أن يقوم بتقديم كافة البيانات من خلال الجهة الرئيسية للعمل، ويجب أن تكون محتوية على الراتب الشهري وكل التفاصيل الخاصة بالراتب.

يتم ملئ كافة البيانات المطلوبة، من ثم تقديم الطلب للمصرف.

سوف ترسل إليك رسالة بها قبول الطلب أو رفضه، وعليك بالانتظار قليلاً لأن المصرف يأخذ وقتاً لكي يتأكد من البيانات.

خطوات أعفاء بتك الراجحى