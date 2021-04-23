مواصفات وسعر لابتوب Acer Swift 5 لابتوب الفخامة والأناقة: أعلنت شركة إيسر الشرق الأوسط عن لابتوب Acer Swift 5، لابتوب الفخامة والأناقة، فأن لابتوب إيسر سويفت 5 يأتي بتصميم أنيق وعصري، ويأتي بأحدث تقنية عالية في الأداء مما يجعلة منافساً قوياً لغيرة من الأجهزة، ويتميز الجهاز بخفة الوزن وتصميم يراعي متطلبات عشاق التكنولوجيا، ومن حيث عتاد الجهاز فأن شركة إيسر إستخدمت في هذا الجهاز معالجات إنتل الجيل العاشر وتم إضافة إمكانيات أخري ممتازة مما تجعل لابتوب Acer Swift 5 متألقاً في الأسواق العالمية والمحلية، وسوف نتعرف علي جميع المواصفات بالتفصيل في هذا المقال علي موقع ثقفني. مواصفات وسعر لابتوب Acer Swift 5 المعالج: ي أتي لابتوب Acer Swift 5 بمعالج قوي من إنتل من نوع Core i7، من الجيل العاشر، وبسرعة 1.30 جيجا هرتز.

أتي لابتوب Acer Swift 5 بمعالج قوي من إنتل من نوع Core i7، من الجيل العاشر، وبسرعة 1.30 جيجا هرتز. كارت الشاشة: يأتي الجهاز بكارت شاشة من شركة نفيديا من نوع GeForce MX250، بسعة 2 جيجابايت.

يأتي الجهاز بكارت شاشة من شركة نفيديا من نوع GeForce MX250، بسعة 2 جيجابايت. الشاشة: يأتي الجهاز بشاشة ممتازة تعمل باللمس من نوع IPS LED، بمقاس 14 بوصة، بدقة 1080×1920 بكسل، بجودة FHD.

يأتي الجهاز بشاشة ممتازة تعمل باللمس من نوع IPS LED، بمقاس 14 بوصة، بدقة 1080×1920 بكسل، بجودة FHD. الذاكرة الصلبة: يأتي اللابتوب بسعة تخزين (هارد ديسك) بحجم 1TB من نوع SSD ويدعم أيضاً قراءة ذاكرات التخزين الإضافية.

يأتي اللابتوب بسعة تخزين (هارد ديسك) بحجم 1TB من نوع SSD ويدعم أيضاً قراءة ذاكرات التخزين الإضافية. الذاكرة العشوائية: يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية (RAM) بحجم 16 جيجابايت من نوع DDR4.

يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية (RAM) بحجم 16 جيجابايت من نوع DDR4. منافذ التشغيل: يدعم الجهاز جميع منافذ التشغيل الأتية: HDMI، وهو منفذ لإستخدام اللابتوب كشاشة عرض. USB 2.0، وهو منفذ يتم من خلالة توصيل الأجهزة الخارجية مثل لوحات المفاتيح الخارجية، وأيضاٍ الماوس الخارجي، ونقل البيانات. USB 3.1، هو أيضاً منفذ لتوصيل الأجهزة الخارجية وتوصيل وذاكرات التخزين الخارجية (فلاش ميموري) لنقل البيانات ولكن يختلف من حيث سرعتة عن منفذ USB 2.0. USB-C، وهو منفذ يستخدم في نقل البيانات بسرعة هائلة، وتم إضافتة حديثاً في الأجهزة الحديثة. الكاميرا: يدعم الجهاز كاميرا بجودة 720 بكسل وتوجد في منتصف إطار الشاشة الخارجي من أعلي، وتستخدم لمكالمات الفيديو وتصوير الصور العادية بإستخدام البرنامج المخصص لها.

يدعم الجهاز كاميرا بجودة 720 بكسل وتوجد في منتصف إطار الشاشة الخارجي من أعلي، وتستخدم لمكالمات الفيديو وتصوير الصور العادية بإستخدام البرنامج المخصص لها. لوحة المفاتيح: يحتوي الجهاز علي لوحة مفاتيح مميزة وسريعة جداً في الإستجابة وبها إضاءة خلفية وكما أنها تدعم لوحة اللمس الدقيقة.

يحتوي الجهاز علي لوحة مفاتيح مميزة وسريعة جداً في الإستجابة وبها إضاءة خلفية وكما أنها تدعم لوحة اللمس الدقيقة. الصوت: ومن حيث الصوت فأن الجهاز يدعم تقنية Acer Trueharmony والتي وظيفتها تقليل التشوية ومدي التردد الواسع وإخراج الصوت الذي يشبة سماعات الرأس والصوت القوي، وأيضاً يحتوي الجهاز علي مكبرات صوت ستيريو مزدوجة مدمجة بالجهاز.

ومن حيث الصوت فأن الجهاز يدعم تقنية Acer Trueharmony والتي وظيفتها تقليل التشوية ومدي التردد الواسع وإخراج الصوت الذي يشبة سماعات الرأس والصوت القوي، وأيضاً يحتوي الجهاز علي مكبرات صوت ستيريو مزدوجة مدمجة بالجهاز. البطارية: يأتي لابتوب سويفت 5 ببطارية من نوع ليثيوم أيون، بقدرة 56 وات في الساعة، ويدوم إستخدام الجهاز الي أكثر 12 ساعة وتدعم أيضاً الشحن السريع.

يأتي لابتوب سويفت 5 ببطارية من نوع ليثيوم أيون، بقدرة 56 وات في الساعة، ويدوم إستخدام الجهاز الي أكثر 12 ساعة وتدعم أيضاً الشحن السريع. التوصيل: ويدعم الجهاز تقنية إتصال الواي فاي لربط الجهاز بشبكة الإنترنت، ويدعم تقنية إتصال البلوتوث لإرسال وإستقبال الملفات بسهولة وبسرعة.

ويدعم الجهاز تقنية إتصال الواي فاي لربط الجهاز بشبكة الإنترنت، ويدعم تقنية إتصال البلوتوث لإرسال وإستقبال الملفات بسهولة وبسرعة. نظام التشغيل: يأتي الجهاز بنظام تشغيل Windows 10 Pro، بإصدار 64 BIT. وبإمكانك تغيير الويندوز حيث إستطعت.

يأتي الجهاز بنظام تشغيل Windows 10 Pro، بإصدار 64 BIT. وبإمكانك تغيير الويندوز حيث إستطعت. التصميم: يأتي تصميم هيكل الجهاز من الألومنيوم، الذي يمنح الجهاز مظهراً جذاباً وأنيقاً.

يأتي تصميم هيكل الجهاز من الألومنيوم، الذي يمنح الجهاز مظهراً جذاباً وأنيقاً. اللون: يأتي الجهاز باللون الأبيض واللون الأسود. سعر لابتوب Acer Swift 5 بالدولار وسعرة في مصر والسعودية يأتي السعر العالمي للابتوب Acer Swift 5 بسعر 1530 دولار أمريكي.

ويأتي سعر الجهاز في أسواق مناطق المملكة العربية السعودية بسعر 5700 ريال سعودي.

ويأتي سهر الجهاز في أسواق محافظات جمهورية مصر العربية بسعر 23 ألف و 970 جنية مصري. المواصفات العامة للابتوب Acer Swift 5سعر لابتوب Acer Swift 5 بالدولار وسعرة في مصر والسعودية الوسوم

مواصفات وسعر لابتوب Acer Swift 5 لابتوب الفخامة والأناقة: أعلنت شركة إيسر الشرق الأوسط عن لابتوب Acer Swift 5، لابتوب الفخامة والأناقة، فأن لابتوب إيسر سويفت 5 يأتي بتصميم أنيق وعصري، ويأتي بأحدث تقنية عالية في الأداء مما يجعلة منافساً قوياً لغيرة من الأجهزة، ويتميز الجهاز بخفة الوزن وتصميم يراعي متطلبات عشاق التكنولوجيا، ومن حيث عتاد الجهاز فأن شركة إيسر إستخدمت في هذا الجهاز معالجات إنتل الجيل العاشر وتم إضافة إمكانيات أخري ممتازة مما تجعل لابتوب Acer Swift 5 متألقاً في الأسواق العالمية والمحلية، وسوف نتعرف علي جميع المواصفات بالتفصيل في هذا المقال علي موقع ثقفني. مواصفات وسعر لابتوب Acer Swift 5 المعالج: ي أتي لابتوب Acer Swift 5 بمعالج قوي من إنتل من نوع Core i7، من الجيل العاشر، وبسرعة 1.30 جيجا هرتز.

أتي لابتوب Acer Swift 5 بمعالج قوي من إنتل من نوع Core i7، من الجيل العاشر، وبسرعة 1.30 جيجا هرتز. كارت الشاشة: يأتي الجهاز بكارت شاشة من شركة نفيديا من نوع GeForce MX250، بسعة 2 جيجابايت.

يأتي الجهاز بكارت شاشة من شركة نفيديا من نوع GeForce MX250، بسعة 2 جيجابايت. الشاشة: يأتي الجهاز بشاشة ممتازة تعمل باللمس من نوع IPS LED، بمقاس 14 بوصة، بدقة 1080×1920 بكسل، بجودة FHD.

يأتي الجهاز بشاشة ممتازة تعمل باللمس من نوع IPS LED، بمقاس 14 بوصة، بدقة 1080×1920 بكسل، بجودة FHD. الذاكرة الصلبة: يأتي اللابتوب بسعة تخزين (هارد ديسك) بحجم 1TB من نوع SSD ويدعم أيضاً قراءة ذاكرات التخزين الإضافية.

يأتي اللابتوب بسعة تخزين (هارد ديسك) بحجم 1TB من نوع SSD ويدعم أيضاً قراءة ذاكرات التخزين الإضافية. الذاكرة العشوائية: يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية (RAM) بحجم 16 جيجابايت من نوع DDR4.

يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية (RAM) بحجم 16 جيجابايت من نوع DDR4. منافذ التشغيل: يدعم الجهاز جميع منافذ التشغيل الأتية: HDMI، وهو منفذ لإستخدام اللابتوب كشاشة عرض. USB 2.0، وهو منفذ يتم من خلالة توصيل الأجهزة الخارجية مثل لوحات المفاتيح الخارجية، وأيضاٍ الماوس الخارجي، ونقل البيانات. USB 3.1، هو أيضاً منفذ لتوصيل الأجهزة الخارجية وتوصيل وذاكرات التخزين الخارجية (فلاش ميموري) لنقل البيانات ولكن يختلف من حيث سرعتة عن منفذ USB 2.0. USB-C، وهو منفذ يستخدم في نقل البيانات بسرعة هائلة، وتم إضافتة حديثاً في الأجهزة الحديثة. الكاميرا: يدعم الجهاز كاميرا بجودة 720 بكسل وتوجد في منتصف إطار الشاشة الخارجي من أعلي، وتستخدم لمكالمات الفيديو وتصوير الصور العادية بإستخدام البرنامج المخصص لها.

يدعم الجهاز كاميرا بجودة 720 بكسل وتوجد في منتصف إطار الشاشة الخارجي من أعلي، وتستخدم لمكالمات الفيديو وتصوير الصور العادية بإستخدام البرنامج المخصص لها. لوحة المفاتيح: يحتوي الجهاز علي لوحة مفاتيح مميزة وسريعة جداً في الإستجابة وبها إضاءة خلفية وكما أنها تدعم لوحة اللمس الدقيقة.

يحتوي الجهاز علي لوحة مفاتيح مميزة وسريعة جداً في الإستجابة وبها إضاءة خلفية وكما أنها تدعم لوحة اللمس الدقيقة. الصوت: ومن حيث الصوت فأن الجهاز يدعم تقنية Acer Trueharmony والتي وظيفتها تقليل التشوية ومدي التردد الواسع وإخراج الصوت الذي يشبة سماعات الرأس والصوت القوي، وأيضاً يحتوي الجهاز علي مكبرات صوت ستيريو مزدوجة مدمجة بالجهاز.

ومن حيث الصوت فأن الجهاز يدعم تقنية Acer Trueharmony والتي وظيفتها تقليل التشوية ومدي التردد الواسع وإخراج الصوت الذي يشبة سماعات الرأس والصوت القوي، وأيضاً يحتوي الجهاز علي مكبرات صوت ستيريو مزدوجة مدمجة بالجهاز. البطارية: يأتي لابتوب سويفت 5 ببطارية من نوع ليثيوم أيون، بقدرة 56 وات في الساعة، ويدوم إستخدام الجهاز الي أكثر 12 ساعة وتدعم أيضاً الشحن السريع.

يأتي لابتوب سويفت 5 ببطارية من نوع ليثيوم أيون، بقدرة 56 وات في الساعة، ويدوم إستخدام الجهاز الي أكثر 12 ساعة وتدعم أيضاً الشحن السريع. التوصيل: ويدعم الجهاز تقنية إتصال الواي فاي لربط الجهاز بشبكة الإنترنت، ويدعم تقنية إتصال البلوتوث لإرسال وإستقبال الملفات بسهولة وبسرعة.

ويدعم الجهاز تقنية إتصال الواي فاي لربط الجهاز بشبكة الإنترنت، ويدعم تقنية إتصال البلوتوث لإرسال وإستقبال الملفات بسهولة وبسرعة. نظام التشغيل: يأتي الجهاز بنظام تشغيل Windows 10 Pro، بإصدار 64 BIT. وبإمكانك تغيير الويندوز حيث إستطعت.

يأتي الجهاز بنظام تشغيل Windows 10 Pro، بإصدار 64 BIT. وبإمكانك تغيير الويندوز حيث إستطعت. التصميم: يأتي تصميم هيكل الجهاز من الألومنيوم، الذي يمنح الجهاز مظهراً جذاباً وأنيقاً.

يأتي تصميم هيكل الجهاز من الألومنيوم، الذي يمنح الجهاز مظهراً جذاباً وأنيقاً. اللون: يأتي الجهاز باللون الأبيض واللون الأسود. سعر لابتوب Acer Swift 5 بالدولار وسعرة في مصر والسعودية يأتي السعر العالمي للابتوب Acer Swift 5 بسعر 1530 دولار أمريكي.

ويأتي سعر الجهاز في أسواق مناطق المملكة العربية السعودية بسعر 5700 ريال سعودي.

ويأتي سهر الجهاز في أسواق محافظات جمهورية مصر العربية بسعر 23 ألف و 970 جنية مصري. المواصفات العامة للابتوب Acer Swift 5سعر لابتوب Acer Swift 5 بالدولار وسعرة في مصر والسعودية

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