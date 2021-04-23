عيوب ومميزات هاتف Realme GT 5G

Realme GT يُعد أحدث هواتف شركة ريلمي في فئة الفلاجشيب ، كما عودتنا شركة ريلمي بتقديم العديد من المميزات في هواتفها مقابل سعر رخيص فقد أعلنت عن هذا الهاتف Realme GT 5G ليدخل الأسواق وينافس الكثير من الشركات مثل شركة شاومي ، يأتي الهاتف بأحدث معالجات شركة كوالكوم snapdragon 888 مع شاشة من نوع AMOLED بتردد يصل إلى 120 هيرتز مما يحقق تجربة مميزة خاصة في الألعاب .

‌يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Realme UI 2

‌يدعم الهاتف خاصية NFC وشبكات الجيل الخامس 5G

‌يأتي الهاتف بنسختين الأولي من الزجاج والأخرى من الجلد مع وزن يصل إلى 186 جرام

‌شاشة الهاتف 6.4 إنش من نوع Super AMOLED بجودة FHD+ مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز مما يجعل الهاتف أكثر سلاسة ويحقق أداء أفضل في الكثير من المهام اليومية أو الألعاب

‌يحتوي الهاتف علي نفس معالج هاتف شاومي MI 11 وهو من شركة كوالكوم Qualcomm snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانو متر ومعالج رسوميات من نوع Adreno 660

‌كاميرا السيلفي تأتي بفتحة عدسة F/2.5 ودقة 16 ميجا بكسل

‌الكاميرا الخلفية ثلاثية وتأتي ببروز خفيف عن ظهر الهاتف ، الأولي والأساسية بفتحة عدسة F/1.8 ودقة 64 ميجا بكسل مع مستشعر من نوع Sony IMX682 ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra wide تأتي بفتحة عدسة F/2.3 ودقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة والأخيرة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 ودقة 2 ميجا بكسل ، وأيضاً يوجد فلاش ليد ثنائي

‌إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 و 60 إطار لكل ثانية ، وأيضاً التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل 30 و 60 وأيضاً 240 إطار لكل ثانية

‌يوجد ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء

‌وجود سماعات ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة

‌بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير بسرعة شحن تصل إلى 65 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type C

‌وجود مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن

‌يتوفر الهاتف بثلاث ألوان الأزرق والفضي والذهبي

‌عدم إتاحة تركيب كارت ميموري لزيادة سعة التخزين

‌إرتفاع حرارة الهاتف عند لعب الألعاب الثقيلة لفترة طويلة

‌عدم وجود تقرير رسمي بمقاومة الغبار والماء

‌عدم دعم الشحن اللاسلكي

‌لا توجد تقارير رسمية بوجود طبقة حماية علي الشاشة

مواصفات هاتف Realme GT 5G :عيوب الهاتف :سعر الهاتف :

9500 جنية لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام

من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في شهر مايو القادم من عام 2021