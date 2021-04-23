قرض الراجحي بسيولة فورية وبدون كفيل وبالتقسيط حتي 10سنوات

قرض الراجحي بسيولة فورية وبدون كفيل يأتي من أهم القروض التي تكون موضع بحث من قبل موظفي القطاع العام والقطاع الخاص وذلك نظراً لما يقدمه مصرف الراجحي من تسهيلات عديدة وهامش ربح تنافسي بالإضافة إلى سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية ، ويعتبر مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط حيث يمتلك البنك أكبر شبكة فروع وأكبر قاعدة بيانات والتي من خلالها يستطيع البنك تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من جميع الجنسيات.

قرض الراجحي بسيولة فورية وبدون كفيل

قرض الراجحي بسيولة فورية وبدون كفيل أحد القروض الشخصية التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة الأردنية الهاشمية حيث يتيح البنك لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص أيضاً فرصة الاستفادة من التمويل باقل راتب وخطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، كما يتيح البنك للعملاء تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة حتي 10 سنوات ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال أهم مميزات القرض الشخصي من مصرف الراجحي .

قرض شخصي متوافق تماماً مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يوفر مصرف مصرف الراجحي تأمين تكافلي مجاني من خلال هذا المنتج.

يمكن لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من قرض الراجحي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن للمتقدم بالطلب الحصول على مبالغ مالية تصل حتي 70 ألف دينار أردني وذلك من خلال هذا التمويل.

خيارات للسداد ميسرة ومرنة من خلال أقساط شهرية مجدولة حتي 120 شهر.

يوفر مصرف الراجحي الموافقة الفورية علي طلب الحصول على القرض.

يعمل البنك علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية.

يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي عن 300 دينار أردني وذلك لاستكمال إجراءات طلب المنتج. إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 400 دينار أردني. مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يشترط ألا تقل عن 3 اشهر وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي. إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص يشترط ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 6 أشهر وذلك للحصول على تمويل الراجحي بسيولة فورية وبدون كفيل وبالتقسيط حتي 10 سنوات.

شروط الاستفادة من تمويل الراجحي بدون ضامن