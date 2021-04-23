أخبار اليمن : الحديدة.. 261 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 261 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 261 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وكيلو16 واثنين خروق إلقاء الطيران التجسسي قنابل على الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 والدريهمي وحيس والجبلية و86 خرقًا بقصف مدفعي و160 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.