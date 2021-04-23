عبر تطبيق للمواعدة.. اعتقال أحد مقتحمي مبنى الكونغرس

اعتقلت السلطات الأميركية رجلا من نيويورك، الخميس، كان قد تفاخر على تطبيق "بمبل" للمواعدة، بالمشاركة في اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي خلال أعمال الشغب التي وقعت يوم 6 يناير.

وأفادت وثائق المحكمة أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" اعتقلوا روبرت تشابمان، في بلدة "كارمل" يوم الخميس، بعد اتصال تلقته السلطات من شخص مجهول كان يتواصل معه على تطبيق المواعدة.

ووجهت السلطات إلى تشابمان، تهمتي الدخول المتعمد إلى مبنى الكونغرس من دون إذن، والسلوك غير المنضبط داخل مبنى الكابيتول.

وجرى تنبيه مكتب التحقيقات الفدرالي بتورط تشابمان في أحداث الكونغرس، من خلال شخص لم تذكر هويته، كان يحاول مواعدته على تطبيق التعارف، وفق الشكوى.

وقدم ذلك الشخص لقطات شاشة لمحادثته مع تشابمان يوم 13 يناير، والتي قال خلالها: "لقد اقتحمت مبنى الكونغرس ووصلت إلى قاعة التماثيل".

وتحدث تشابمان أيضا عن إجرائه مقابلة إعلامية بعد انتهاء أحداث الشغب، يوم 6 يناير.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن رجلا يبدو أنه تشابمان شوهد داخل "قاعة التماثيل" في فيديو صورته كاميرا مثبتة على بذلة أحد رجال شرطة العاصمة.

وأوضحت الشكوى أن تشابمان تفاخر أيضا بوجوده داخل مبنى الكونغرس في منشور على فيسبوك، كتب فيه "أنا داخل مبنى الكابيتول"، كما نشر صورة لنفسه بجوار أحد التماثيل، وأخرى داخل قاعة "الروتندا".

وخلال التحقيق، علمت السلطات الفدرالية أن تشابمان كان قد اعتقل من قبل شرطة ولاية نيويورك في عام 2017، ولا توضح الشكوى سبب الاعتقال، لكن شرطة الولاية ساعدت "إف بي آي" في التحقيقات.