كيري: تأثرت ببراعة الإمارات في مواجهة تحديات الغذاء والمناخ

عبر المبعوث الأميركي الخاص بشأن المناخ، جون كيري، الجمعة، عن فخره بأن تكون الولايات المتحدة رائدة في مبادرة مهمة الابتكار الزراعي للمناخ إلى جانب الإمارات العربية المتحدة.

وقال كيري: "تفخر الولايات المتحدة بأن تكون رائدة في مبادرة مهمة الابتكار الزراعي للمناخ إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والعديد من الشركاء الداعمين الآخرين".

وأضاف: "لقد تأثرت بالبراعة التي يتم تطبيقها لمواجهة تحديات الغذاء والمناخ خلال رحلتي الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، وأعلم أننا جميعًا سنستفيد من خلال زيادة طموح الابتكار عندما يتعلق الأمر بالزراعة الذكية".

من جهته، ذكر وزير الزراعة الأميركي تيم فيلساك: "يسعدني أن أرى الولايات المتحدة تشارك في تأسيس مهمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ".

وتابع: "الهدف من المبادرة مهم، وهو تسريع الابتكار الزراعي العالمي من خلال زيادة البحث والتطوير، فهو يسلط الضوء على الزراعة والحلول القائمة على العلم للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه".

وأوضح فيلساك: "يمكننا معا معالجة التحديات المناخية المشتركة التي نواجهها، إذ تتطلع وزارة الزراعة إلى العمل مع الآخرين لتعزيز مبادرة AIM من أجل المناخ".

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، أعلن عن مشاركة دولة الإمارات مع مجموعة من الشركات الفاعلة لإطلاق مشروع الابتكار الزراعي لأجل المناخ.

وتهدف "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" إلى تكثيف وتسريع جهود الابتكار والبحث والتطوير العالمية في جميع جوانب القطاع الزراعي على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن "قضية التغير المناخي ليست قضية مؤقتة، بل هي تحد عالمي مستمر، وإذا لم تعمل كافة الدول كفريق واحد للحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة، فستكون الكلفة أكبر بكثير مستقبلا".

وتابع: "نحن اليوم أمام فرصة عالمية جديدة بقيادة الرئيس جو بايدن ونضع يدنا في يده، لنتمكن جميعا من الاستفادة من الفرص العظيمة التي يولدها هذا التحدي العظيم".