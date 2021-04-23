سقوط مروحية عسكرية على منزل فى زيمبابوى ومقتل طاقمها وطفل

جدة - نرمين السيد - وكانت الطائرة فى مهمة تدريبية، وعلى متنها طياران وفنى عندما اختفت من شاشات الرادار، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وسقطت الطائرة على منزل فى منطقة أركتوروس الريفية على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة هارارى.
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