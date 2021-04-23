عاجل.. إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقوط 2 بمنطقة مفتوحة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، باعتراض إسرائيل صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقوط 2 آخرين فى منطقة مفتوحة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، باعتراض إسرائيل صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقوط 2 آخرين فى منطقة مفتوحة. وأشارت القناة إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار فى المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة.

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