لتأمين الانسحاب من أفغانستان.. قاذفتان أمريكيتان بى 52 تطيران إلى الخليج

جدة - نرمين السيد - كما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، أن حاملة طائرات أمريكية ستقود مهمة حماية القوات الأمريكية أثناء الانسحاب من أفغانستان. وأكدت مصادر "العربية"، أن قوات أمريكية إضافية تتوجّه إلى منطقة عمليات المنطقة المركزية لضمان أمن الأمريكيين والقوات الأطلسية فى أفغانستان. وأكدت هذه المصادر أيضا أن حاملة الطائرات الأمريكية "ايزنهاور" موجودة فى منطقة بحر العرب الآن دعماً لهذه المهمة، وأن طائرات من طراز بى 52 تحلّق فى الأجواء دعماً لهذه المهمة. وفى 15 إبريل، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى خطاب متلفز، أن الولايات المتحدة ستبدأ الانسحاب من أفغانستان، قائلاً "الوقت حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، وإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن".

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