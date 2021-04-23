موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم والقتوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفاو مباراة الريال ضد بيتيس اليوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الأسباني، حيث يأمل الميرنجي في تحقيق فوز لن يكون سهلا بالمرة ضد بيتيس كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد بينتو فيامارين معقل بيتيس بالجولة الثالثة، وانتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلهما كلا من الجزائري عيسى ماندي، كارفاليو، بينما سجل أهداف الريال كلا من أبارسيدو “هدف عكسي”، وسيرجيو راموس، وفالفيردي الغائبان عن مباراة الليلة بداعي الإصابة بجانب الألماني توني كروس، بينما يعود هازارد من جديد بعد غياب، وسينطلق موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد ضد ريال بيتيس في مواحهة قوية لرفاق زيزو الساعين لمواصلة تحقيق الانتصارات في الليغا منتشين بتمكنهم من العودة لمسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في مبارتين على التوالي ضد ليفربول سلبيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم بنفس النتيجة ضد خيتافي خارج ملعبه في الجولة قبل الماضية من الليغا ليفقد نقطتين هامتين، قبل أن يحقق فوز عريض خارج ملعبه في الجولة الماضية ضد قادش بثلاثية دون رد تكفل بتسجيلها كلا من كريم بنزيمة “هدفين”، وأروديوزولا ليقتنص ثلاث نقاط هامة يواصل بها مطاردة فريق أتلتيكو مدريد على صدارة الترتيب المتواجد فيها حاليا رفاق سميوني بفارق ثلاث نقاط عن الميرنجي.

ريال مدريد يمتلك حاليا 70 نقطة جمعها من خوض 21 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وخسر أربع مباريات متواجدا في المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، بينما ريال بيتيس يدخل مباراته ضد الميرنجي متواجدا في المركز السابع بفارق الأهداف عن فريق فياريال صاحب المركز السادس، وبالتساوي في رصيد النقاط البالغ 49 نقطة جمعها رفاق فقير من تحقيق الفوز في 14 مباراة، والتعادل في سبع، وخسارة 11 مباراة في 32 جولة بالليغا.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، وفلسطين.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

بي ان سبورت HD1.

تعليق: علي محمد علي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليومالقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبيتيس