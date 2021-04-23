تردد قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات 2021..On time sport 2

تردد قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات On time sport التي تعد افضل القنوات الرياضية في الوطن العربي نظراً لما تقدمة من برامج رياضية متميزة بصحبة نخبة كبيرة من افضل المقدمين الرياضيين، كما تقوم قناة on time sport في بث مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، كما تقوم أيضاً ببث مباريات المنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني حساب البدري وكذلك مباريات المنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، إضافة على ذلك مباريات دوري كرة اليد المصري، لذا نقدم لكم اليوم تردد أون تايم سبورت الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات عبر موقعكم ثقفني.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات تزايد البحث عليه منذ صباح اليوم نظرا لبثها مباراة كرة القدم بين فريق الأهلي المرتقبة غدا والتي يسعى تدارك الهزيمة في المباراة الماضية أما سموحة، اللقاء الذي ينتظره الكثيرون من محبي كرة القدم وتعد أهمية هذا اللقاء للفريقين للحاق بالمنافسة مبكرا مع الزمالك صاحب الصدارة، الذي حقق بالأمس فوز مهم في المباراة التي جمعته مع فريق الإنتاج الحربي ليبقي الفارق بين الأهلي والزمالك 3 نقاط لصالح الزمالك مع الاخذ في الاعتبار تأجيل بمارتين للأهلي لهذا يظل البحث علي تردد قناة on time sports.

يمكنك الآن استقبال قناة اون تايم سبورت 2 عبر التردد الجديد من خلال التالي:

كتابة التردد: 10853 كتابة معدل الترميز: 27500 كتابة معدل التصحيح: 5/6 تغيير معدل الاستقطاب: أفقي.

تعد أهم البرامج التي تبثها قنوات on time sports برنامج يا مساء الأنوار الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي وبرنامج الدرجة الثالثة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، بالإضافة إلى بعض النجوم الكبار التي يتم استضافتهم علي القناة امثال النجم الكبير فيلسوف التحليل الكابتن ايمن يونس والكابتن فاروق جعفر ملك النص والخبير التحكيمي احمد الشناوي وسمير عثمان والكابتن وليد صلاح الدين والنجم عماد متعب وعبد الظاهر السقا ومحمد زيدان لذا يتزايد البحث دائما علي تردد قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات 2021.