الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز موعد اللقاء والقنوات الناقلة

لحقت أول هزيمة للمارد الأحمر من نادي سموحة، في بطولة الدوري الممتاز، وهذه هي أول هزيمة للجنوب أفريقي بيتسو موسمياني مُنذ توليه قيادة الفريق، حيث خسر المارد الأحمر، بهدفين مُقابل هدف، في مباراة مراثونية شهدت إهدار لاعبي القلعة الحمراء العديد من الفرص المحققة، وبدأت بتهديف سموحة ثم أحرز النادي الأهلي هدف التعادل، ثم خطف مهاجم سموحة الهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراة، نتيجة تمركز خاطئ من حارس المرمى مُحمد الشناوي، والذي علق عليه الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب سابقاً ومدرب حراس مرمى سموحة حالياً.

استطرد ناجي قائلاً:- أن تمركز محمد الشناوي كان خاطئ، وقرار إشراكه في هذه المباراة كان خاطئ منذ بداية الأمر، خاصة أنه لم يكتمل شفائه البدني والفني بنسبة مائة بالمائة، وكان من المفترض الاعتماد على على لطفي في هذه المباراة، ثم رد بيتسو موسيماني على هذا الكلام قائلاً أنه قد سبق وسأل الشناوي عن مدى جاهزيته، وأخبره أنه أصبح جاهزاً للمباراة، فبالتالي وضعه في تشكيلة المباراة.

وفي محاولة للحاق بالزمالك في الدوري المصري الممتاز، خاصة أنه قد تربع على عرش المركز الأول بفارق ست نقاط عن الأهلي، يستعد لاعبو القلعة الحمراء لاستعادة نشاطهم مرة أُخرى من أجل الاستعداد لخوض لقاء إنبي، من ضمن الجولات المؤجلة للنادي الأهلي، ويقع بيتسو موسيماني في ورطة كبيرة، بسبب عدد الإصابات الكثيرة في الفريق وغياب عناصر هامة، مثل على معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي، بالإضافة إلى أليو ديانج الذي لم يتم الإعلان عن مدى جاهزيته للمباراة القادمة، بعد تعرضه للإصابة بكدمة كبيرة في الساق.

ويلتقي النادي الأهلي مع نادي إنبي، يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر أبريل الحالي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على أرضية ملعب بتروسبورت، وسوف يُذاع اللقاء على مجموعة قنوات أون تيم سبورت الفضائية.