من أبرز الخدمات التي يبحث عنها قطاع كبير من المواطنين هي استعلام عن مخالفة بلدية برقم الهوية 1442 من موقع أمانة المنطقة التي يتواجد فيها المواطن. حيث تتيح كل أمانة إمكانية التعرف على مخالفات البلدية للأفراد الذين يعيشون فيها. ممن قاموا بارتكاب مخالفات بإطار المنطقة الواقعة تحت إدارة كل منطقة ويمكن الاستعلام بالطريقة الآتية:

استعلام عن مخالفة بلدية برقم الهوية 1442

إن خدمة استعلام عن مخالفة بلدية برقم الهوية من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها أمانات المناطق المختلفة.تتيح الخدمة للمخالفين التعرف على قيمة المخالفات التي قاموا بارتكابها عند قيامهم بفعل تجرمه لائحة المخالفات من دون الذهاب لأمانة البلدية عبر الموقع الإلكتروني برقم السجل المدني وأيضًا السداد إلكترونيًا.

الولوج إلى الموقع الرسمي لأمانة المنطقة التي تتبع لها ولتكن أمانة جازان على سبيل المثال

اختيار قطاع خدمات الأفراد

النقر على الاستعلام عن المخالفات

قم بكتابة رقم الهوية أو رقم السجل التجاري الخاص بك

من ثم أدخل كود التحقق

والنقر على العرض تظهر أمامك بيانات المخالفة متضمنة تاريخ المخالفة ونوع المخالفة واسم المحل وقيمة المخالفة بالريال ورقم السداد.

بإمكانك الاستعلام عن جميع المناطق في الطائف وعسير وجدة ومكة المكرمة بنفس الطريقة.

استعلام عن مخالفة بلدية الرياض

من خلال موقع أمانة الرياض بالتعاون مع بلدي تجد عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم كل من المواطنين والمقيمين بمدن الرياض ويتم الاستعلام عن إيصال المخالفة من خلال إتباع الخطوات الآتية: