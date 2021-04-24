استعلم عن صلاحية الإقامة دون الدخول لأبشر يبحث عنها الكثيرون من أجل معرفة صلاحية إقامتهم بالمملكة العربية السعودية دون حاجتهم إلى الدخول على ابشر أو بسبب عدم امتلاكهم لحساب على بوابة ابشر وسوف نعرض في مقالنا هذا خطوات الاستعلام عنها وصلاحيتها دون الدخول على منصة ابشر.

استعلم عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

يمكن الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين في المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى الدخول على موقع ابشر الإلكتروني، وذلك من خلال طرق أخرى وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال النقر هنا .

. اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية.

اختيار بوابة الأفراد.

اختيار مستخدم جديد.

يقوم المستعلم بكتابة رقم الإقامة وتحديد التقويم الخاص بتاريخ الاستعلام.

يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

ثم اختيار التالي.

سوف تظهر أمام المستخدم صفحة البيانات الخاصة برقم إقامته وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

طرق التأكد من صلاحية الاقامة

يمكن التأكد من صلاحية إقامة الوافدين من خلال طريقتين:

الطريقة الأولى: هي من خلال بوابة ابشر، والتي تحتاج إلى تسجيل حساب علي بوابة أبشر الإلكترونية.

الطريقة الثانية: من خلال الدخول لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لأن موقع الوزارة يوفر الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، حيث يمكن استعلام عن صلاحية الإقامة بسهولة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

شروط تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية

يجب أن تتوفر بعض الشروط والأمور لدى المقيم أو الوافد من أجل تجديد إقامته بالمملكة العربية السعودية وذلك كالتالي:

يجب على المقيم أو الوافد الدخول موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل معرفة تاريخ انتهاء صلاحية إقامته.

ينبغي تسديد الرسوم المطلوبة وذلك من أجل استخراج إقامة جديدة.

أيضًا على المقيم تسليم كشف طبي يؤكد خلوه من الأمراض، وهذا التقرير يكون صادر من أحد المستشفيات الحكومية بالمملكة.

يتم تسليم صورتين شخصيتين مع مستندات التجديد والرسوم.

تسديد قيمة أي مخالفات أو أي تأخيرات أو غرامات لم يقم المقيم بسدادها.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا وهو استعلم عن صلاحية الاقامة بدون الدخول لأبشر وذكرنا كل ما يخص تلك الموضوع، ونود أن يكون نال إعجابكم.