خطوات توثيق شرائح الجوال بالبصمة عبر “أبشر” بكل سهولة

بوابة أبشر هي بوابة إليكترونية أنشأتها الحكومة السعودية لتقديم الخدمات الحكومية بطريقة رقمية للمواطنين عبر الإنترنت، دون الذهاب إلى أي مكاتب حكومية، وهي منصة إليكترونية تابعة للحكومة السعودية، من خلالها يتمكن المواطنين السعوديين والوافدين من إتمام الكثير من المعاملات الحكومية بكل سهولة ويسر، وهي تربط إدارات الحكومة السعودية معًا بنظام موحد لإتمام جميع الإجراءات بسرعة ودون أخطاء.

خطوات تسجيل خط الجوال عبر أبشر بالتفصيل

عند شراء خط جوال جديد يجب أن تقوم بتوثيق الخط باسمك وبياناتك الشخصية في أحد مقرات شركات الاتصالات، لكن اليوم يمكنك تسجيل بياناتك ” التبصيم” عبر أبشر أفراد دون الخروج من منزلك، لكن أولًا يجب أن يكون لديك حساب أبشر أفراد، وإذا لم يكن لديك حساب فمن الأفضل إنشاؤه لأنه سيسهل عليك إجراء كافة الخدمات الحكومية.

الخطوة الأولى هي الدخول لبوابة أبشر، وإدخال بيانات الدخول الخاص (اسم المستخدم وكلمة المرور).

عند الضغط على تسجيل سيصلك رمز تحقق على جوالك قم بإدخاله في النافذة التي ستظهر أمامك، واختر ” تسجيل الدخول”.

الخدمات الإليكترونية ثم اختر توثيق شرائح الاتصال والبيانات (موجودة أسفل القائمة).

سيظهر أمامك خيار ” وثق توثيق شرائح الاتصال والبيانات” باللون الأخضر في وسط الصفحة، فقم بالضغط عليه.

في أسفل النافذة التي ستظهر أمامك اختر “طلب توثيق شريحة اتصال أو بيانات.

في النافذة التالية اختر نوع الشريحة (اتصال أو بيانات).

ثم ادخل رقم الهاتف واسم الشركة المشغلة للشبكة من القائمة المنسدلة وستجد بها أسماء جميع شركات الاتصالات العاملة داخل المملكة.

اختر ” إرسال طلب التوثيق” من أسفل الشاشة.

سيصلك رمز على جوالك، فقم بإدخال هذا الرمز في خانة” رقم التحقق”، واضغط على إرسال طلب التوثيق.

خطوات تسجيل خط جوال جديد عبر أبشر

سيظهر أمامك في النافذة رسالة “تم إرسال طلب التوثيق للهاتف …” وبذلك يكون تم توثيق شريحتك الجديدة بنجاح عبر أبشر.

إذا كان لديك رقم جديد أخر تريد توثيقه، فقم باختيار طلب توثيق جديد، وجدير بالذكر أن الرسائل الخاصة بالتوثيق ستصلك على رقم الهاتف الذي تريد توثيقه، وليس رقم الهاتف المسجل بأبشر