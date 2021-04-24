مستثمر في السعودية وأهم الشروط لكي تكون مستثمر أجنبي ناجح في السعودية

مستثمر في السعودية ،حيث تسعي المملكة العربية السعودية علي زيادة الاستثمار علي أراضيها ؛وتحرص علي وضع مميزات ومزايا محاطة بضوابط وقوانين محددة تساعد علي دفع عجلة الاستثمار في أتجاه التنمية بهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية ،ولكم أهم الطرق لكي تساعدك كمستثمر في السعودية.

مستثمر في السعودية علي النظام الجديد

بالرغم من وجود نظام للاستثمار الأجانب علي الأراضي السعودية ،الذي تم إصداره في عام 1399 هجرياً ؛ إلا انه قد تم إصدار نظام جديد خاص بالاستثمار الأجنبي… حيث يحتوي ذلك النظام الجديد علي:-

ينص علي إصدار التراخيص التي تساعد المستثمر.

أهم الإجراءات والامتيازات.

مدي الصلاحية المعطاة للاستثمار والصلاحيات اللازمة له والعقوبات التي تُفرض علي المخالفين.

نسب الضرائب التي تقع علي المستثمر.

يذكر أيضاً أهم النشاطات التي تستثني من الاستثمارات الأجنبية.

العمل علي تقديم المساواة بين كلا من المستثمر الأجنبي والمستثمر السعودي. العمل علي تقديم المساواة بين المستثمرين الأجانب بينهم وبين بعض. العمل علي إيجاد الحلول العملية والفعلية لشكاوى المستثمرين. الحرص علي استمراريه النشاطات المستثمرة. إتاحة الشفافية الكاملة عند منح أي حافز للمستثمرين. تسهيل أستقدام العمال والموظفين الذين يعملون لدي الكيان الأجنبي من الدول الأخري أو من دولة السعودية. الحفاظ علي الضوابط المختلفة ومن أهمها ضوابط (الصحة ،السلامة ،البيئة).

أهم المبادئ التي تضعها السعودية للمستثمر في السعوديةالأوراق التي تلزم عند تقديم طلب الاستثمار

إذا كنت مستثمر أجنبي وتبحث عن فرصة جيدة ومضمونة في المملكة العربية السعودية ؛فيجب عليك تقديم تلك الأوراق: