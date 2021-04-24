سعر ومواصفات Mi 11X و Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X، Mi 11X Pro – مع تغيير بسيط في مجموعة الشرائح والكاميرا، يأتي الهاتف الذكي Mi 11X بتصميم ومواصفات مشابهة تقريبًا لتلك الموجودة في Mi 11x Pro، تاريخ إطلاق هاتف Mi 11x هو 23 أبريل 2021، والسعر المتوقع هو 390 دولارًا، يأتي مي 11اكس بشاشة Super AMOLED، ومعدل تحديث 120 هرتز لجلسة ألعاب أفضل، وحماية من زجاج الغوريلا 5، ونظام تشغيل أندرويد 11 متوافق مع MIUI 12، وشرائح Snapdragon 870 5G، وكاميرا سيلفي بدقة 48 ميجابكسل يمكنها تسجيل الفيديو إلى 4K وكاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل وبصمة إصبع جانبية بدلاً من تحت الشاشة وبطارية Li-Po 4520 مللي أمبير ودعم الشحن السريع 33 وات.

مواصفات Xiaomi Mi 11X ، Mi 11X Pro

يتمتع كل من مي 11اكس ومي 11اكس برو بمواصفات متشابهة مع بعض الاختلافات الرئيسية، يتميز كلا الهاتفين بشاشة E4 AMOLED مقاس 6.67 بوصة عالية الدقة (1080 × 2400 بكسل) مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 360 هرتز، وسطوع ذروة 1300 شمعة في المتر المربع، ونسبة تباين 5,000,000:1، تتميز الشاشات أيضًا بدعم HDR10+ وتغطية 107.6 بالمائة لمساحة ألوان NTSC، و 100 بالمائة DCI-P3 وشهادة SGS Eye Care.

يتم تشغيل Mi 11X بواسطة Qualcomm Snapdragon 870 SoC مع Adreno 650 GPU. يأتي مع ما يصل إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وما يصل إلى 128 جيجا بايت من تخزين UFS 3.1، يتم تشغيل مي 11اكس برو بواسطة Snapdragon 888 SoC مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 660 وذاكرة الوصول العشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من السعة التخزينية.

الكاميرا في Mi 11X ، Mi 11X Pro

من حيث البصريات، يأتي كلا الهاتفين مع إعدادات الكاميرا الخلفية الثلاثية حيث يحتوي مي 11اكس على مستشعر أساسي 48 ميجابيكسل سوني IMX582 مع عدسة f / 1.79 تدعم OIS ، ومستشعر 8 ميجابيكسل مع عدسة واسعة للغاية f / 2.2 الذي يحتوي على 119 درجة FoV، يستبدل مي 11اكس برو المستشعر الأساسي بمستشعر سامسونغ HM2 بدقة 108 ميجابكسل مع عدسة f / 1.75 بدون OIS بينما يظل المستشعران الآخران كما هما، في الأمام يحتوي كلا الهاتفين على مستشعر 20 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.45 لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

خيارات الإتصال في الهاتفين

تشمل خيارات الاتصال على الهاتفين شبكة 5G وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق و وايفي 6 و GPS و AGPS ودعم NavIC ومنفذ USB من النوع C. يأتي Mi 11X مزودًا بتقنية بلوتوث v5.1 بينما يأتي 11اكس برومزودًا بتقنية بلوتوث v5.2 و وايفي 6e. تتضمن المستشعرات الموجودة على متن الطائرة مستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر القرب، والبوصلة الإلكترونية، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، وماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب، يتم دعم مي 11 اكس ومي 11اكس برو ببطاريات تبلغ 4520 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات والشحن العكسي السلكي بسرعة 2.5 وات، يحصل كلا الهاتفين على مكبرات صوت مزدوجة بدعم Dolby Atmos، من حيث الأبعاد، يبلغ قياسها 163.7 × 76.4 × 7.8 ملم ويزن 196 جرامًا.

يبدا سعر مي11 أكس برو بالدولار الأمريكي 433 دولار

يبدا سعر مي 11 أكس بالدولار الأمريكي الأمريكي 310 دولار

سعر Mi 11X ، Mi 11X Pro

ولحد الساعة لم تعلن شركة شاومي عن موعد دخول هاذين الهاتفين للسوق العربية للتعرف اكثر على Mi 11X ، Mi 11X Pro