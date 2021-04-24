رئيس الوزراء الكندى يتلقى لقاح كورونا : تحمست عندما دخلت الإبرة ذراعى

جدة - نرمين السيد - وقال للصحفيين: "تحمست للغاية" عندما دخلت الإبرة ذراعى. وبعد ذلك وقف أمام كاميرات التلفزيون والمصورين رافعا إبهامه للأعلى ثم شاهد زوجته صوفى تتلقى أول جرعة. وأصيبت صوفى بحالة خفيفة من فيروس كورونا فى بداية الوباء العام الماضي.

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