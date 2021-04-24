بايدن يعلن إطلاق مهمة الابتكار الزراعى للمناخ مع الإمارات

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، خلال حديثه فى قمة القادة للمناخ: "فى القطاع الزراعى، أطلقنا مهمة الابتكار الزراعى للمناخ مع دولة الإمارات وشركاء آخرين".

وأضاف أن بلاده ستنضم أيضا إلى الدول الشريكة لنا فى الجهود المبذولة لإزالة الكربون من القطاعات الحيوية بجميع المجالات، بما فى ذلك القطاع الصناعى.

وأضاف: "حيث سننضم إلى السويد والهند ومجموعة القيادة لانتقال الصناعة وقطاع الطاقة.. سنعمل جنبا الى جنب مع المملكة المتحدة لنشر التقدم وتسريعه نحو نظام طاقة خال من الكربون سواء هنا أو فى جميع أنحاء العالم".

من جهته، قال رجل الأعمال الأمريكى، بيل جيتس، خلال القمة، إن "تغير المناخ قضية معقدة بشكل لا يصدق.. باستخدام تكنولوجيا اليوم، سيكون من المستحيل عمليا تحقيق أهدافنا. والسبب هو أن جل تقنيات اليوم الخالية من الكربون أغلى من نظيراتها التى تعمل بالوقود الأحفورى".

وأضاف: "لتوفير أسلوب الحياة الحديث للناس فى جميع أنحاء العالم، نحتاج إلى منتجات جديدة خالية من الكربون وبسعر معقول".

وأردف قائلا إنه "سيكون من الصعب تصنيع هذه المنتجات، لكن يمكننا فعل ذلك - إذا استثمرنا فى الابتكار وبنينا البنية التحتية للانتقال إلى اقتصاد نظيف".

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد، أعلن عن مشاركة دولة الإمارات مع مجموعة من الشركات الفاعلة لإطلاق مشروع الابتكار الزراعى لأجل المناخ.

وتهدف "مبادرة الابتكار الزراعى للمناخ" إلى تكثيف وتسريع جهود الابتكار والبحث والتطوير العالمية فى جميع جوانب القطاع الزراعى على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه.