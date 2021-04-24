“عاجل للطلاب” كيف أستعلم عن نتائج الاختبارات في نظام نور Noor التعليمي وبالروابط الأصلية

كيف أستعلم عن نتائج الاختبارات في نظام نور Noor التعليمي وبالروابط الأصلية، يتم الاستعلام عن نتائج الاختبارات للطلاب بالمملكة العربية السعودية، من خلال منصة نظام نور التعليمي، عن طريق رقم هوية الطالب، وذلك للعام الدراسي 1442هـ في مختلف المراحل الدراسية، حيث يعمل نظام نور التعليمي على توفير خدمة الاستعلام عن نتائج الاختبارات لدى الطلاب، بالإضافة إلى الكثير من خدمات المنظومة التعليمية التي تقدمها المنصة للطلاب وأولياء الأمور، و يتم معرفة نتائج الاختبارات لكافة الصفوف الدراسية إلكترونيًا.

منصة نور التعليمية الإلكترونية

منصة نور تعتبر خدمة تعليمية إلكترونية خاصة بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ومن خلالها يتمكن الطالب وولي الأمر والمدرس تسجيل الدخول عليها، للتمكن من الحصول على الكثير من الخدمات التي تخص المنظومة التعليمية إلكترونيًا، كما يعمل على تسهيل إمكانية التواصل بين الطالب ومعلمه، ونظام نور لا يقدم الخدمات للطلاب الحاصلين على الجنسية السعودية فقط، بل إنما يقدم الخدمات لجميع الطلاب سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.

ويتم التسجيل من خلال نظام نور التعليمي للتمكن من معرفة نتائج الاختبارات للعام الدراسي 1442هـ، عن طريق رقم الهوية فقط، وتعمل على إيضاح نتائج الاختبارات بالإضافة إلى معرفة مستوى الطالب الدراسي، وتعمل أيضًا على معرفة عدد أيام حضور و غياب الطالب، والكثير من الخدمات التعليمية التي تهم الطالب والمدرس وولي الأمر.

كيف أستعلم عن نتائج الاختبارات في نظام نور Noor

يتم كتابة رقم الهوية في منصة نور التعليمية للتمكن من معرفة نتائج الاختبارات إلكترونيًا، في إطار خدمة متميزة يعرضها نظام نور للطلاب، وذلك من أجل ترشيد الوقت والمجهود، وعدم ضرورة ترك المنزل، ويعمل الموقع على إتاحة ملف كامل حتى يتم الاستعلام عن النتائج، ومعرفة جميع الدرجات والواجبات المنزلية، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول على النتيجة.

طريقة معرفة نتائج الاختبارات في نظام نور التعليمي

من المتوقع إعلان نتائج الاختبارات خلال يوم أو يومين من الآن، وإليكم خطوات معرفة النتائج وهي كالتالي:

وبمجرد ظهور النتائج لكل الطلاب فنحن نوفر لكم من خلال الرابط الخاص ببطاقات التهنئة للخريجين والخريجات من منصة مدرستي للتهادي ببطاقات التهنئة وللتحاب فيما بنكم ولتهوين مشقة الدراسة في ظل الظروف العصيبة جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد والذي أثر بشكل سلبي مباشرة علي الأداء العام للطلاب في دراستهم مما جعل كل الطلاب يقومون بالدراسة في منازلهم ” أونلااين”