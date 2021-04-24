“خبر عاجل للطلاب” نتائج نظام نور التعليمي Noor.moe.gov.sa أخر تحديث وطرق البحث بالروابط، أنشأت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العديد من المنصات التعليمية مثل منصة نور وغيرها لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد في ظل الظروف القائمة التي تستطيع من خلالها الاطلاع على المناهج و تأدية الامتحانات و الحصول على نتائج الامتحانات منزلياً دون الحاجة للخروج والاختلاط المباشر بالناس منعاً للإصابة بالعدوى، ومنصة نور هي أفضل نظام تعليمي عن بُعد أطلقته المملكة حيث تم إطلاقها حديثاً والغرض منها الحصول على النتائج وجميع الخدمات الطلابية إلكترونياً، حيث تقوم بإظهار النتائج ورصدها لجميع الطلاب بكل مراحلهم التعليمية وتلك المنصة حكومية وتظهر كل الجداول سواء كانت دراسية أو جداول امتحانات.

كيفية استخراج النتائج الطلابية عبر منصة نور بالرقم القومى

تصدر خبر عاجل محتواه البحث عن كيفية استخراج النتائج الطلابية بعد اعتماد شهادة الصفين الأول و الثاني الابتدائي بعد انتهاء رصد الدرجات فتم رفع النتائج عبر منصة نور للخدمات الطلابية وقامت الوزارة بتفعيل اللينك الخاص بالنتائج.

والاستعلام عن النتائج يكون باستخدام رقم الهوية الخاص بالطالب ويتم بكل سهولة وذلك ما ينتظره الطلاب وأولياء الأمور.

خطوات استخراج نتائج الطلاب

تم رفع نتائج الامتحانات على المنصة ويمكن الاطلاع عليها باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط منصة نور إذا كنت تستخدم المنصة للمرة الأولى فعليك إنشاء حساب جديد، وإذا كان لديك حساب مسبق فعليك بالدخول لحساب المستخدم. ثم قم بالنقر على أيقونة تقارير. وبعدها اختر تقارير الطلاب. ثم الضغط على إشعار بنتيجة الطالب. وثم انقر على الفصل الدراسي. وبعدها قم بالنقر على “ابحث“.

كيفية استخراج نتائج الطلاب بالرقم القومي

ووفرت منصة نور إمكانية استخراج شهادة بنتيجة الطالب باستخدام الرقم القومى الخاص بالطالب وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة وهى:

الدخول للموقع الرسمي لمنصة نور. ستظهر لك استمارة عليك إدخال البيانات المطلوبة كاسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. ثم النقر على تسجيل دخول. وبعدها ستظهر قائمة أسماء عليك اختيار اسم الطالب الذي تريد استخراج نتائجه. والنقر على إشعار بنتيجة الطالب. وقم بالنقر على الفصل الدراسي. ثم النقر على”بحث” وفي حال اعتماد النتيجة ستظهر مباشرة، وإذا لم تعتمد بعد سيصلك إشعار حال ظهورها على الموقع.

وبعد أن تظهر نتائج نظام نور التعليمي يمكنك أن تقوم بتهنئة أصدقائك وكل الناجحين من خلال الرابط الخاص بتصميم بطاقات تهنئة للخريجين والخريجات الذي تقدمة منصة مدرستي كأحد أساليب الدعم والترفيه لطلابها.