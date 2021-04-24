رابط نظام نور 1442هـ noor results: خطوات معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية الرسمي

ننشر رابط نظام نور 1442هـ للاستعلام عن نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442، حيث من المقرر أن يتم إطلاق شهادات الطلاب عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي noor results للمرحلة الابتدائية الصفوف العليا اعتباراً من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي يوم الخميس بتاريخ العاشر من شهر رمضان المبارك الموافق لتاريخ الثاني والعشرون من شهر أبريل 2021م الجاري، وينتظر أولياء الأمور والطلاب والطالبات الإعلان الرسمي عن إتاحة نتائج الطلاب في نظام نور لولي الأمر 1442 أو إعلان النتائج للطلاب برقم الهوية ورمز التحقق فقط، ونوفر من خلال ثقفني خطوات استخراج نتائج الطلاب من حساب ولي الأمر في نظام نور للنتائج 1442.

رابط نظام نور 1442هـ

يتيح موقع نظام نور المركزي للطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية سواء الصف الأول أو الصف الثاني الابتدائي في الوقت الحالي إمكانية استخراج شهادات الطلاب الفصل الثاني لعام الدراسي الجاري، حيث يستطيع ولي أمر الطالب الإطلاع على نتيجة ابنه أو ابنته من خلال الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بولي الأمر واتباع الخطوات الموضحة بالمقال لاستخراج النتائج للطلاب.

أما عن الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية “من الثالث وحتى السادس الابتدائي”، فمن المقرر أن يتم إعلان نتائج الطلاب الابتدائي خلال ساعات عبر موقع نور التعليمي، وهذا ما تم الإعلان عنه رسمياً من قبل كافة المدارس الابتدائية بناءً على الموعد المحدد من قبل وزارة التعليم عام ضمن الخطة الزمنية لإجراء أعمال الاختبارات وإخراج نتائج الطلاب في نظام نور ولي الأمر 1442.

حيث أطلقت الوزارة إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بتقديم الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ومن يرغب في التعرف على طريقة استخراج نتائج نظام نور للطلاب 1442، يمكنه ذلك من خلال التالي.

خطوات استخراج نتائج الطلاب من حساب ولي الأمر في نظام نور

فور إطلاق نتائج الطلاب الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442، فيتيح نظام نور لولي الأمر أو للطلاب إمكانية الإطلاع على النتيجة سواء كان ناجحاً أو مكملاً أو راسباً بشكل إلكتروني من خلال برنامج نور التعليمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول نظام نور لولي الأمر ( noor.moe.gov.sa ) الرسمي.

) الرسمي. تعبئة البيانات المطلوبة للحساب الشخصي بولي الأمر أو الطالب (اسم المستخدم – كلمة المرور)، ثم تعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة، ثم النقر على تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة التقارير، ثم من كشوف الدرجات، يتم النقر على “كشف درجات أعمال السنة”.

تحديد الفصل الدراسي ثم النقر على “بحث”، وسيتم عرض الشهادة.

كيفية الإطلاع على نتائج الطلاب

يمكن الإطلاع على نتائج الطلاب من خلال النقر على أيقونة “إشعار بنتيجة الطالب المراد عرض النتيجة الخاصة به، ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني والنقر على أيقونة “ابحث” وسيتم عرض شهادة الابن أو الابنة عبر نظام نور المركزي، ويمكنكم متابعة طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور لولي الأمر من خلال الفيديو التالي:

نظام نور ضبط اسم المستخدم وكلمة السر

نظراً لعدم توفر رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق من جانب وزارة التعليم عام، لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط أو برقم السجل وبدون رقم سري، فمن المحتمل أن تظهر مشكلة نسيان كلمة المرور أو اسم المستخدم للحساب الشخصي الخاص بلي الأمر أو الطالب، لذلك قمنا بتوفير الطريقة الصحيحة لإعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم في نظام نور 1442هـ من خلال التالي:

نظام نور للنتائج 1442

أعلنت وزارة التعليم عن آلية توزيع درجات المرحلة الابتدائية الجديدة لكافة المواد الدراسية للتعليم عن بعد في نظام نور للنتائج المركزي، حيث يتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات بالصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء التي تتضمن ثلاث مستويات للإتقان ومستوى واحد لعدم الإتقان في كافة المواد الدراسية.

أما عن المرحلة الابتدائية الصفوف العليا من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي، فيتم توزيع الدرجات لهم وفق التالي:

المهام الأدائية 10 درجات.

المشاركة الصفية 10 درجات.

الواجبات المنزلية 10 درجات.

الاختبارات القصيرة 10 درجات، ليكون مجموع درجات أعمال السنة 40 درجة.

درجة الاختبار النهائي 10 درجات، ليكون مجموع درجات أعمال السنة والاختبار النهائي 50 درجة.

ممتاز مرتفع: رمز التقدير (أ+)، الدرجة أو المعدل من 95 إلى 100. ممتاز: رمز التقدير (أ)، الدرجة أو المعدل من 90 إلى أقل من 95. جيد جداً مرتفع: رمز التقدير (ب+)، الدرجة أو المعدل من 85 إلى أقل من 90. جيد جداً: رمز التقدير (ب)، الدرجة أو المعدل من 80 إلى أقل من 85. جيد مرتفع: رمز التقدير (ج+)، الدرجة أو المعدل من 75 إلى أقل من 80. جيد: رمز التقدير (ج)، الدرجة أو المعدل من 65 إلى أقل من 75. مقبول مرتفع: رمز التقدير (د+)، الدرجة أو المعدل من 60 إلى أقل من 65. مقبول: رمز التقدير (د)، الدرجة أو المعدل من 50 إلى أقل من 60. غير مجتاز راسب: رمز التقدير (ر)، الدرجة أو المعدل أقل من 50. محروم: رمز التقدير (ن)، الدرجة أو المعدل صفر “محروم”. ناقص غير مكتمل: رمز التقدير (ص)، الدرجة أو المعدل “مؤجل”.

تقديرات المواد الدراسية 1442رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

يجب العلم أن الموقع المتاح حالياً لاستخراج نتائج ابتدائي أو شهادات طلاب الابتدائي هو موقع نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرر فقط، أما عن موقع نور بالهوية noorresults أو نظام نور برقم الهوية فقط 1442، فقد تم تعطيله من جانب الوزارة لحين الانتهاء من كافة الاختبارات لكافة الطلاب بمراحل التعليم العام، والانتهاء أيضاً من رصد الدرجات لهم، وفور إطلاق الرابط الرسمي لدخول نظام نور بالسجل المدني فقط، سيتم توفيره عبر ثقفني بمشيئة الله تعالى مباشرةً.

قواعد النجاح والرسوب للمرحلة الابتدائية في نظام نور 1442هـ

أعلنت وزارة التعليم عام عن قواعد النجاح والرسوب للمرحلة الابتدائية، حيث يمكنكم التعرف على شروط النجاح للطلاب والطالبات من خلال التالي:

أولاً: النجاح في مواد التقويم المستمر، حيث يجب إتقان 75% من معايير كل مادة على أحد مستويات الإتقان الثلاث (متفوق – متقدم – متمكن)، على أن تتضمن كافة معايير الحد الأدنى.

ثانياً: النجاح في مواد التقويم المستمر والختامي “مواد الاختبارات التحريرية نهاية الفصل”، ويتم ذلك من خلال الحصول على النهاية الصغرى بنهاية العام الدراسي وهي 50 درجة من المجموع الكلي “100 درجة” في كافة المواد الدراسية، إلى جانب تحقيق النسبة الشرطية وهي 20% بدرجة اختبار نهاية الفصل الثاني.

ويجب العلم أن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول تكمل في المادة، ومن يرغب في استعلام نتائج الطلاب واستخراج الشهادات للمرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 1442، يمكنه ذلك من خلال موقع نور التعليمي باتباع رابط نظام نور 1442هـ الرسمي المرفق بالمقال.