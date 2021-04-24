البرازيل تسجل 2.914 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وتظهر بيانات الوزارة أن أكثر من 386 ألفا لقوا حتفهم فى البرازيل جراء الفيروس منذ بداية الجائحة وأن إجمالى الإصابات المؤكدة يفوق 14 مليونا و240 ألفا.

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