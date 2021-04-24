رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 Noor Results الفصل الثاني لمراحل التعليم العام

ننشر رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 Noor Results لاستعراض نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية والمراحل التعليمية الأخرى المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442 فور تفعيله من جانب وزارة التعليم عام بشكل رسمي، حيث انتهت فترة اختبارات المرحلة الابتدائية، وقد تم رصد الدرجات للطلاب والطالبات للمواد الدراسية من قبل المعلمين وفق المرفق المحدث من دليل توزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بعد.

حث أعلنت وزارة التعليم عن آلية توزيع الدرجات الجديدة للمرحلة الابتدائية الصفوف العليا المعتمدة في نظام نور لنتائج الطلاب 1442، وقد جاء التوزيع الجديد كالتالي (المهام الأدائية 10 درجات – المشاركة الصفية 10 درجات – الواجبات المنزلية 10 درجات – الاختبارات القصيرة 10 درجات)، ليكون مجموع درجات أعمال السنة 40 درجة، ودرجة الاختبار النهائي 10 درجات، ليكون مجموع درجات أعمال السنة + الاختبار النهائي 50 درجة، ويمكنكم الآن التعرف على كيفية دخول نظام نور لنتائج الطلاب عبر موقع ثقفني.

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 Noor Results

تم الإعلان من قبل المدارس الابتدائية التي أنهت عملية رصد الدرجات للطلاب والطالبات، وتدقيق النتائج واعتمادها من جانب القائد عن نشر نتائج الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية الفصل الثاني 1442هـ، وأوضحت أنه أصبح بإمكان ولي الأمر أو الطالب استخراج الشهادات من نظام نور لنتائج الطلاب 1442 المركزي.

وقد تقدمت كافة المدارس بالمملكة العربية السعودية بالشكر لأولياء الأمور على المجهود الكبير المبذول من جانبهم على مدار العام الدراسي خاصةً خلال الفترة التعليمية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تعتبر الأسرة شريكاً هاماً لإنجاح العملية التعليمية عن بعد إلى جانب وزارة التعليم عام.

رابط نتائج نظام نور 1442

يتيح نظام نور المركزي للطالب من الحساب الخاص به أو من خلال حساب نظام نور لولي الأمر 1442، إمكانية الإطلاع على نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية noorresults عن طريق تعبئة بيانات المستخدم ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، فمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي. تنويه هام: لم يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط أو رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري حتى اليوم من جانب وزارة التعليم عام بشكل رسمي، وفور إطلاق موقع نور بالهوية وتفعيله رسمياً، سيتم إرفاقه من خلال المقال عبر ثقفني بمشيئة الله تعالى.

كيفية استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

يتم استخراج نتائج الطلاب من موقع نظام نور الإلكتروني عن طريق الدخول إلى الملف الشخصي للمستفيد من خدمات موقع نور التعليمية، ثم النقر على أيقونة إشعار بنتيجة الطالب وتحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم النقر على أيقنة “ابحث”، وسيتم عرض الشهادة للطالب، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج نظام نور ولي الأمر من خلال التالي:

موعد اختبارات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية 1442

تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة التعليم عام عن موعد اختبارات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية، وموعد إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة، حيث من المقرر أن تبدأ اختبارات الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي الدور الثاني بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 13 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 أبريل 2021م.

وقد جاء نص بيان وزارة التعليم الخاص بتنظيم أعمال اختبارات الدور الثاني لطلاب المرحة التعليمية الابتدائية، بعد أن تم الانتهاء من رصد درجات الطلاب وإعلانها عبر موقع نظام نور المركزي، ومن يرغب في استعلام عن شهادات الطلاب الآن، يمكنه لك من خلال اتباع رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 الرسمي المرفق بالمقال.