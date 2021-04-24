موقع نور برقم الهوية Noorresults 1442: رابط استخراج نتائج الطلاب وكيفية دخول النظام

ننشر رابط دخول موقع نور برقم الهوية Noorresults 1442 لتسجيل الدخول إلى نظام نور بالهوية أو باسم المستخدم وكلمة السر للمستخدم المستفيد من خدمات موقع نور التعليمية سواء كان ولي أمر أو طالب وطالبة أو معلم، حيث يتم التسجيل في نظام نور للدخول إلى الملف الشخصي الخاص بالمستخدم لإنجاز العديد من المهام عبر برنامج نور التعليمي.

وبالتزامن مع إعلان النتائج برقم الهوية أو إصدار شهادات الطلاب المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 1442 لطلاب الصفوف العليا من الثالث وحتى السادس الابتدائي، فقد تم الإعلان من جانب المدارس التي أنهت رصد الدرجات وتدقيقها ومراجعتها ثم اعتمادها من جانب قائد المدرسة عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر موقع نظام نور المركزي، ومن يرغب في التعرف على كيفية دخول نظام نور لنتائج الطلاب 1442، أو التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور ولي الأمر أو الطالب، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

موقع نور برقم الهوية Noorresults

تم إطلاق نظام نور التعليمي من جانب وزارة التعليم لتطوير العملية التعليمية ونقلها من البيئة التقليدية المعتمدة على الأوراق، إلى البيئة الرقمية الإلكترونية اليسيرة التي يتم إنجازها مباشرةً عن طريق موقع نظام نور الإلكتروني بواسطة الدخول إلى الملف الشخصي للمستفيد تماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة الحكيمة، حيث يعد نظام نور المركزي نظام معلوماتي شامل لجميع الخدمات التعليمية.

فهو يخدم كافة منسوبي العملية التعليمية بالمملكة، حيث يستفيد منه المعلمون والمعلمات لأنه يشمل كافة العمليات الخاصة بالمعلمين من نقل أو تعيين وما إلى ذلك، كما يستفيد منه أولياء الأمور بعد أن يتم التسجيل في نظام نور ولي الأمر للحصول على بيانات الدخول إلى الملف الشخصي المُضاف عليه الأبناء بمراحل التعليم العام.

حيث يمكن لولي الأمر من خلال حسابه في نظام نور تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ وفق الخطة الزمنية للتسجيل أو فترات التسجيل المقررة من جانب وزارة التعليم عام، وكما يتيح نظام نور ولي الأمر إمكانية التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1443، وتعديل بيانات الطالب الشخصية، واستخراج شهادات الطلاب لمعرفة نتائج الاختبارات النهائية.

رابط نظام نور لنتائج الطلاب 1442

بعد أن تم الإعلان من جانب المدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية عن الانتهاء من اعتماد نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي، ومن ثم نشر نتائج الطلاب ورفعها عبر نظام نور للنتائج الرسمي التابع للوزارة، فيتم البحث عن رابط دخول موقع نور للنتائج الرسمي، لذلك قمنا بتوفير الرابط المتاح حالياً من خلال التالي:

رابط دخول نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي. هام: لم يتم إطلاق أو تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط حتى اليوم من جانب وزارة التعليم عام بشكل رسمي، وفور إطلاقه وتفعيله رسمياً، سيتم إرفاقه من خلال المقال عبر ثقفني بمشيئة الله تعالى.

كيفية استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

يتم البحث في الوقت الحالي أيضاً عن طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1442 أو كيف أطلع نتيجة طالب من نظام نور المركزي، لذلك قمنا بنشر كيفية استخراج شهادات الطلاب والطالبات عن طريق نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور، فمن يرغب في التعرف على الخطوات، يمكنه ذلك من خلال التالي:

يتم استخراج شهادة طالب من خلال الدخول أولاً إلى نظام نور (noor.moe.gov.sa). تعبئة بيانات المستخدم شكل صحيح ثم النقر على “تسجيل الدخول”. النقر على أيقونة “إشعار بنتيجة الطالب”. تحديد الفصل الدراسي الثاني. النقر على زر “ابحث” وسيتم عرض شهادة الطالب أو الطالبة.

طريقة استخراج النتائج من موقع نور

بالإضافة إلى طريقة عرض نتيجة طالب الموضحة بالخطوات السابقة، يمكن أيضاً الإطلاع على نتائج الطلاب من حساب نظام نور ولي الأمر من خلال النقر على “التقارير”، ثم من كشوف الدرجات يتم النقر على إشعار بنتيجة الطالب، ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني والنقر على ابحث، ويمكنكم متابعة خطوات استخراج الشهادات لطلاب ابتدائي ومتوسط وثانوي من خلال الفيديو التالي:

تقديرات المواد المعتمدة في نظام نور لنتائج الطلاب 1442

من يرغب في التعرف على تقديرات المواد الدراسية ورمز التقدير الحاصل عليه الطالب والدرجة أو المعدل، يمكنه ذلك من خلال التالي:

ممتاز مرتفع: رمز التقدير (أ+)، الدرجة أو المعدل من 95 إلى 100. ممتاز: رمز التقدير (أ)، الدرجة أو المعدل من 90 إلى أقل من 95. جيد جداً مرتفع: رمز التقدير (ب+)، الدرجة أو المعدل من 85 إلى أقل من 90. جيد جداً: رمز التقدير (ب)، الدرجة أو المعدل من 80 إلى أقل من 85. جيد مرتفع: رمز التقدير (ج+)، الدرجة أو المعدل من 75 إلى أقل من 80. جيد: رمز التقدير (ج)، الدرجة أو المعدل من 65 إلى أقل من 75. مقبول مرتفع: رمز التقدير (د+)، الدرجة أو المعدل من 60 إلى أقل من 65. مقبول: رمز التقدير (د)، الدرجة أو المعدل من 50 إلى أقل من 60. غير مجتاز راسب: رمز التقدير (ر)، الدرجة أو المعدل أقل من 50. محروم: رمز التقدير (ن)، الدرجة أو المعدل صفر “محروم”. ناقص غير مكتمل: رمز التقدير (ص)، الدرجة أو المعدل “مؤجل”.

نظام نور ضبط بيانات المستخدم

نظراً لعدم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق حتى الآن من جانب وزارة التعليم عام، لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، فمن المحتمل أن تظهر مشكلة فقدان كلمة السر أو اسم المستخدم، لذلك قمنا بتوفير خطوات إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم في نظام نور لولي الأمر لكي يتمكن المستخدم من استخراج شهادة الابن من خلال التالي:

نظام نور برقم الهوية 1442

يتيح موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق إمكانية الدخول إلى إشعارات الطلاب للإطلاع على نتائج الطلاب واستخراج شهاداتهم عن طريق تعبئة رقم السجل المدني ورمز التحقق ثم النقر على أيقونة “ابحث”، ويتم إظهار شهادات الطلاب بشكل مباشر عبر موقع نور بالهوية الوطنية فقط noorresults الرسمي التابع للوزارة.

ويعد موقع نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري موقع تعليمي مميز بالنسبة لمستخدمي النظام الفاقدين بيانات الدخول لنظام نور الرئيسي الذي يتم الدخول إليه عن طريق تعبئة بيانات المستخدم “اسم المستخدم – كلمة السر” المزود بها من قبل المدرسة عند تسجيل جديد في نظام نور لولي الأمر 1442.

ويتم البحث حالياً من جانب أولياء الأمور عن رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط لاستخراج نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441-1442هـ، حيث تم تعطيل وزارة التعليم لموقع نظام نور بالسجل المدني فقط أو موقع نور برقم الهوية Noorresults لحين الانتهاء من رصد الدرجات لكافة الطلاب بمراحل التعليم العام، وتوفر حالياً نظام نور الرئيسي المركزي للإطلاع على الشهادات.