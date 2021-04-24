نظام نور برقم الهوية ورقم التحقق ١٤٤٢ نتائج الطلاب

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق هي خاصية توفرها بوابة نظام نور لولي الأمر والطلاب في حالة فقدان كلمة المرور، أو في حالة نسيان اسم المستخدم. وأطلقت وزارة التعليم السعودية منصة نظام نور الإلكترونية للتسهيل على الطلاب استخراج النتائج برقم الهوية إلكترونيا، وبعد إطلاق منصة مدرستي يتم اعتماد النتائج أولا عبر المنصة، ثم رفع النتائج النهائية لاختبارات الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ عبر موقع نظام نور الإلكتروني.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

يتيح رابط بوابة نظام نور استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق من خلال إتباع الخطوات التالية، وذلك من خلال بدء عرض نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 ولي الأمر للاستعلام عن نتائج الابتدائي ١٤٤٢ كما أعلنت العديد من إدارات التعليم السعودية عن إمكانية دخول ولي الأمر الآن إلى موقع برنامج نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 للفصل الدراسي الثاني كالتالي:

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ١٤٤٢ من خلال الدخول على رابط بوابة نظام نور.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ويمكن تسجيل جديد لولي الأمر في حال لم يمتلك ولي الأمر حساب مسبق في نظام نور الإلكتروني.

قم بالنقر على رابط تسجيل دخول ولي الأمر لأول مرة.

قم بإنشاء حساب جديد بإدخال البيانات اللازمة لتسجيل حساب جديد.

سجل الدخول إلى رابط نظام نور باستخدام البيانات الجديدة.

ويمكن تسجيل الدخول من جديد في حال نسيت كلمة المرور من خلال الضغط على أيقونة هل نسيت كلمة المرور.

أدخل رقم الهوية والبريد الإلكتروني لاستقبال رابط إعادة إنشاء كلمة المرور.

استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

ويتم الحصول على إشعار درجات الطلاب 1442 في نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق من خلال إتباع الخطوات التالية.