تشكيل الأهلي أمام إنبي المتوقع بالدوري في المباراة القادمة السبت 24 أبريل

تشكيل الأهلي أمام إنبي، يسعى المارد الأحمر من خلال مباراته مع النادي البترولي، إلى تضميد جراحه بسبب هزيمة الجولة السابقة أمام سموحة، حيث يرغب أبناء الجزيرة في مصالحة جماهيرهم الحزينة من هزيمة مباراة سموحة، بالفوز على إنبي وتصدر جدول المسابقة، ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 30 نقطة، بينما المتصدر الزمالك 33 نقطة، مما يعني أن مباراة إنبي لو فاز بها الشياطين الحمر سيتربعون على عرش صدارة الدوري المصري الممتاز، وكما هو معتاد ومعروف إذا احتل الأهلي القمة صعب أن يتخلى عنها، ويستضيف استاد بتروسبورت أحداث اللقاء الهام، وذلك يوم السبت 24 أبريل الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة، العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي بتسو موسيماني اللقاء ضاغطاً منذ اللحظة الأولى، حتى لا تسرقه المباراة كما حدث في مباراة سموحة الأخيرة، فهي مباراة لا مجال فيها لإضاعة أي نقاط.

وفي المقابل يسعى النادي البترولي إلى إحداث مفاجئة كبيرة، بالفوز على الأهلي وانتزاع ثلاث نقاط من الزعيم، ثلاث نقاط يعدلون من وضع الفريق بجدول الدوري المصري، بعد العروض غير المرضية في الفترة الأخيرة، ويدخل النادي البترولي اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 24 نقطة، ومع اقتراب موعد مباراة الأهلي وإنبي يزداد البحث عبر محرك البحث جوجل عن تشكيل الأهلي المتوقع في هذه المباراة الهامة، وهذا ما سوف نتعرف عليه في السطور القليلة القادمة.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

من المتوقع أن يسعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي إلى الضغط على الخصم منذ انطلاق صافرة الحكم ببداية المباراة، فهو يرغب في حسم الأمور مبكراً وفرض كلمته على المباراة منذ اللحظة الأولى، لذلك من المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط:- عمرو السولية – أليو ديانج.

الوسط الهجومي:- مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر.

مهاجم صريح:- محمد شريف.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 16 11 3 2 18 8:26 18 36 2 الأهلي 13 9 3 1 21 8:26 18 30 3 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29 4 الاتحاد السكندري 17 8 4 5 17 20:22 2 28 5 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 6 بيراميدز 17 6 9 2 17 17:23 6 27 7 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 8 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 9 إنبي 17 6 6 5 17 18:19 1 24 10 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 11 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 12 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 13 المقاولون العرب 18 5 3 10 16 25:18 -7 18 14 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 15 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 16 البنك الأهلي 17 2 8 7 17 20:14 -6 14 17 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 18 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12

ترتيب الدوري المصري