موعد راتب رمضان 1442 بالسعودية بالقطاع الحكومي حسب تصريح وزارة المالية

- 1/2
- 2/2
موعد راتب رمضان 1442 بالسعودية , يهتم جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية بمعرفة موعد صرف الرواتب في خلال شهر رمضان، حتى يستطيعوا شراء ما يلزمهم في تلك الفترة، ويحرصون على معرفة إن كان الصرف سيكون قبل عيد الفطر، أم بعده، لذا أصبح البحث عن موعد صرف الرواتب في السعودية رمضان 1442، من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة، خاصًة بعد التعديل على موعد صرف الرواتب من التقويم الهجري، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على موعد صرف راتب رمضان 1442ه.موعد راتب رمضان 1442 بالسعودية
يعتبر صرف الراتب من الأمور التي ينتظرها الكثير من المواطنين العاملين بالدولة، لشراء كل المستلزمات المطلوبة للشهر الكريم، وكل الاحتياجات الخاصة بالأسرة قبل قدوم عيد الفطر المبارك حيث أنه من المتوقع أن يكون اليوم الأول 13 من شهر مايو 2021.
ولهذا صرحت وزارة المالية السعودية أنه سيتم صرف الراتب كل يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، لذا سيوافق صرف الراتب في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 1442 هـ، وإذا وافق يوم الصرف عطلة يتم تقديمه يوم أو ترحيله لليوم الذي يليه.
مواعيد صرف الرواتب في السعودية لعام 1442
ولقد صرحت الحكومة السعودية أنه تم تحديد مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالقطاع الحكومي بحسب التقويم الميلادي بدلًا من التقويم الهجري، ولأننا نعلم أن أغلب المواطنين تبحث لمعرفة مواعيد صرف الرواتب أتينا لكم بها الآن:-
- راتب شهر رمضان 1442 وهو راتب شهر مايو 2021 الموافق يوم الخميس 27/5/2021، ويوافق 15 شهر رمضان.
- شهر شوال 1442، وهو راتب شهر يونيو 2021 الموافق يوم الاحد 27/6/2021 ويوافق 17 شهر شوال.
- راتب شهر ذو القعدة، وهو راتب يوليو 2021، الموافق يوم الثلاثاء 27/7/2021، ويوافق 17 ذو القعدة.
- شهر ذو الحجة، وهو راتب أغسطس 2021، الموافق يوم الخميس 26/8/2021، ويوافق 18 ذو الحجة.
- راتب شهر محرم 1443، وهو راتب سبتمبر 2021، الموافق يوم الاثنين 27/9/2021، ويوافق 20 محرم.
- شهر صفر 1443، وهو راتب أكتوبر 2021، والموافق يوم الثلاثاء يوم الأربعاء 27/10/2021، ويوافق 21 صفر.
- راتب شهر ربيع الأول 1443، وهو راتب نوفمبر 2021، والموافق يوم الأحد يوم 28/11/2021، ويوافق 23 ربيع الأول.
- شهر ربيع الثاني 1443، وهو راتب ديسمبر 2021، والموافق 27/12/2021، ويوافق 23 ربيع الآخر.
الوسوم
موعد راتب رمضان 1442 بالسعودية , يهتم جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية بمعرفة موعد صرف الرواتب في خلال شهر رمضان، حتى يستطيعوا شراء ما يلزمهم في تلك الفترة، ويحرصون على معرفة إن كان الصرف سيكون قبل عيد الفطر، أم بعده، لذا أصبح البحث عن موعد صرف الرواتب في السعودية رمضان 1442، من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة، خاصًة بعد التعديل على موعد صرف الرواتب من التقويم الهجري، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على موعد صرف راتب رمضان 1442ه.موعد راتب رمضان 1442 بالسعودية
يعتبر صرف الراتب من الأمور التي ينتظرها الكثير من المواطنين العاملين بالدولة، لشراء كل المستلزمات المطلوبة للشهر الكريم، وكل الاحتياجات الخاصة بالأسرة قبل قدوم عيد الفطر المبارك حيث أنه من المتوقع أن يكون اليوم الأول 13 من شهر مايو 2021.
ولهذا صرحت وزارة المالية السعودية أنه سيتم صرف الراتب كل يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، لذا سيوافق صرف الراتب في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 1442 هـ، وإذا وافق يوم الصرف عطلة يتم تقديمه يوم أو ترحيله لليوم الذي يليه.
مواعيد صرف الرواتب في السعودية لعام 1442
ولقد صرحت الحكومة السعودية أنه تم تحديد مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالقطاع الحكومي بحسب التقويم الميلادي بدلًا من التقويم الهجري، ولأننا نعلم أن أغلب المواطنين تبحث لمعرفة مواعيد صرف الرواتب أتينا لكم بها الآن:-
- راتب شهر رمضان 1442 وهو راتب شهر مايو 2021 الموافق يوم الخميس 27/5/2021، ويوافق 15 شهر رمضان.
- شهر شوال 1442، وهو راتب شهر يونيو 2021 الموافق يوم الاحد 27/6/2021 ويوافق 17 شهر شوال.
- راتب شهر ذو القعدة، وهو راتب يوليو 2021، الموافق يوم الثلاثاء 27/7/2021، ويوافق 17 ذو القعدة.
- شهر ذو الحجة، وهو راتب أغسطس 2021، الموافق يوم الخميس 26/8/2021، ويوافق 18 ذو الحجة.
- راتب شهر محرم 1443، وهو راتب سبتمبر 2021، الموافق يوم الاثنين 27/9/2021، ويوافق 20 محرم.
- شهر صفر 1443، وهو راتب أكتوبر 2021، والموافق يوم الثلاثاء يوم الأربعاء 27/10/2021، ويوافق 21 صفر.
- راتب شهر ربيع الأول 1443، وهو راتب نوفمبر 2021، والموافق يوم الأحد يوم 28/11/2021، ويوافق 23 ربيع الأول.
- شهر ربيع الثاني 1443، وهو راتب ديسمبر 2021، والموافق 27/12/2021، ويوافق 23 ربيع الآخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد راتب رمضان 1442 بالسعودية بالقطاع الحكومي حسب تصريح وزارة المالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.