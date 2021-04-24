موعد راتب رمضان 1442 بالسعودية بالقطاع الحكومي حسب تصريح وزارة المالية

موعد راتب رمضان 1442 بالسعودية , يهتم جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية بمعرفة موعد صرف الرواتب في خلال شهر رمضان، حتى يستطيعوا شراء ما يلزمهم في تلك الفترة، ويحرصون على معرفة إن كان الصرف سيكون قبل عيد الفطر، أم بعده، لذا أصبح البحث عن موعد صرف الرواتب في السعودية رمضان 1442، من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة، خاصًة بعد التعديل على موعد صرف الرواتب من التقويم الهجري، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على موعد صرف راتب رمضان 1442ه.

موعد راتب رمضان 1442 بالسعودية

يعتبر صرف الراتب من الأمور التي ينتظرها الكثير من المواطنين العاملين بالدولة، لشراء كل المستلزمات المطلوبة للشهر الكريم، وكل الاحتياجات الخاصة بالأسرة قبل قدوم عيد الفطر المبارك حيث أنه من المتوقع أن يكون اليوم الأول 13 من شهر مايو 2021.

ولهذا صرحت وزارة المالية السعودية أنه سيتم صرف الراتب كل يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، لذا سيوافق صرف الراتب في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 1442 هـ، وإذا وافق يوم الصرف عطلة يتم تقديمه يوم أو ترحيله لليوم الذي يليه.

مواعيد صرف الرواتب في السعودية لعام 1442

ولقد صرحت الحكومة السعودية أنه تم تحديد مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالقطاع الحكومي بحسب التقويم الميلادي بدلًا من التقويم الهجري، ولأننا نعلم أن أغلب المواطنين تبحث لمعرفة مواعيد صرف الرواتب أتينا لكم بها الآن:-