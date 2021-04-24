الهيئة العامة للطيران المدني ربط بيانات المسافرين على تطبيق توكلنا Tawakkalna

الهيئة العامة للطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، فقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة باتخاذ كل الوسائل والإجراءات لضمان سلامة المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكانت الهيئة تتعامل بكل حسم وحزم في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع تفشي المرض، وكانت كل المطارات بها أطقم طبية للكشف على المسافرين والقادمين إلى المملكة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، ومن هذه الإجراءات الهامة هو ربط بيانات المسافرين على تطبيق توكلنا، ويهدف هذا الربط إلى إثبات أن الشخص المسافر غير مصاب بفيروس كورونا، من خلال التطبيق ودون الحاجة إلى تقديم أوراق تثبت ذلك والاكتفاء بالتطبيق فقط، وقامت الهيئة بإصدار تعميماً لكل الشركات العاملة في الطيران المدني، بسرعة ربط بيانات رحلات المسافرين على تطبيق توكلنا، ولمعرفة المزيد قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.الهيئة العامة للطيران المدني
تسعى الهيئة بكل الوسائل والطرق الممكنة، إلى التقليل من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وبالتعاون الدائم مع وزارة الصحة بالمملكة وكافة مؤسسات المملكة لمنع انتشار الفيروس، ومن هذه الإجراءات جعل تطبيق توكلنا شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات.أهمية ربط بيانات المسافرين على تطبيق توكلنا
- يعمل هذا الربط على تحديد ما إذا كان المسافر مصاب بالفيروس أم لا.
- يعمل هذا الربط على تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
- تيسير وتسهيل إجراءات السفر فيتم الاحتكام إلى التطبيق في معرفة ما إذا كان الشخص مصاب بالفيروس من عدمه دون الحاجة إلى أي أوراق تثبت ذلك.
- منع سفر أي شخص مصاب بكورونا مما يمنع أو يقلل إلى حد كبير خطر الإصابة بهذا الفيروس اللعين أثناء السفر.
- يعمل هذا الربط على تبسيط الإجراءات على المواطنين الراغبين في السفر.
الوسوم
الهيئة العامة للطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، فقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة باتخاذ كل الوسائل والإجراءات لضمان سلامة المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكانت الهيئة تتعامل بكل حسم وحزم في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع تفشي المرض، وكانت كل المطارات بها أطقم طبية للكشف على المسافرين والقادمين إلى المملكة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، ومن هذه الإجراءات الهامة هو ربط بيانات المسافرين على تطبيق توكلنا، ويهدف هذا الربط إلى إثبات أن الشخص المسافر غير مصاب بفيروس كورونا، من خلال التطبيق ودون الحاجة إلى تقديم أوراق تثبت ذلك والاكتفاء بالتطبيق فقط، وقامت الهيئة بإصدار تعميماً لكل الشركات العاملة في الطيران المدني، بسرعة ربط بيانات رحلات المسافرين على تطبيق توكلنا، ولمعرفة المزيد قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.الهيئة العامة للطيران المدني
تسعى الهيئة بكل الوسائل والطرق الممكنة، إلى التقليل من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وبالتعاون الدائم مع وزارة الصحة بالمملكة وكافة مؤسسات المملكة لمنع انتشار الفيروس، ومن هذه الإجراءات جعل تطبيق توكلنا شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات.أهمية ربط بيانات المسافرين على تطبيق توكلنا
- يعمل هذا الربط على تحديد ما إذا كان المسافر مصاب بالفيروس أم لا.
- يعمل هذا الربط على تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
- تيسير وتسهيل إجراءات السفر فيتم الاحتكام إلى التطبيق في معرفة ما إذا كان الشخص مصاب بالفيروس من عدمه دون الحاجة إلى أي أوراق تثبت ذلك.
- منع سفر أي شخص مصاب بكورونا مما يمنع أو يقلل إلى حد كبير خطر الإصابة بهذا الفيروس اللعين أثناء السفر.
- يعمل هذا الربط على تبسيط الإجراءات على المواطنين الراغبين في السفر.
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