 المبادرة الأولى من نوعها بمدينة بريدة فى المملكة السعودية

المبادرة الأولى من نوعها بمدينة بريدة ، مفاجئه ساره بالمملكه العربيه السعوديه بمدينه بريدة ، حيث كانت فكره رائعه لم تخطر على بال أحدا من المعلمين من قبل خطرت على بال المعلمه فاطمه عبد العزيز العمر بمدينة بريدة بالمملكه العربيه السعوديه ، فنظرًا للظروف الحاليه لجائحه كورونا التى ألمت بجميع ألبلاد وألتى دفعت الكثير إلى ألتعليم عن بعد ، والذى هو يعتبر تجربه صعبه نوعًا ما خصوصًا على الطالبات المستجدات فكل شىء جديدا بالنسبه لهن ، ولكن جهود الحكومه الرشيده ممثله بخادم الحرمين الشريفين ، وولى ألعهد ووزير التعليم جعلت العسير يسيرًا ، فقد قررت المعلمه فاطمه ألعمر أن تقوم بمبادره تكاد تكون ألاولى من نوعها فى هذا ألمجال ، وهى أن تقوم بتوزيع الشهادات والهدايا على طالباتها بالصف الاول فى منازلهم بطريقه مبهجه جدًا ، وطبعا لم تقم بتنفيذ هذه المبادره الا بعد إستئذان أولياء أمور الطالبات والتجهيز لهذه المبادره تجهيزًا كاملًا رائعًا ينم عن الحب والتعاون والتواصل بين المعلمه وطالباتها

الظروف الحاليه لجائحة كورونا .

إدخال السرور على قلب الطالبات .

تشجيع الطالبات على المتابعه.

أحبت أن تكون المبادرة مفاجئه للطالبات.

ألإستئذان من أولياء ألامور وألإتفاق معهم.

إتخاذ الاجراءات الوقائيه أللازمه ألتى تضمن سلامة الجميع .

نتائج المبادرة

اسباب المبادرة الأولى من نوعها بمدينة بريدة التى اطلقتها فاطمه العمرالخطوات التى اتخذتها فاطمه العمر لتنفيذ المبادرة

تفاعل ألاهالى والطالبات كان مبهرًا للغايه، فلم أتوقع أبدًا أن تقابل هذا ألكم من تشجيع الأهالى، ولا نستطيع وصف كم الفرحه العارمه التى إجتاحت قلوب الصغار، فكم هو جميل أن تستطيع أن تسعد قلوبًا عاشت خوفًا رغمًا عن إرادتها

لقد غمرها أهالى الطالبات بالدعوات والكلمات الطيبة التى أسعدتها كثيرًا والتى لن تنساها ما حييت أبدًا .

هذه المعلمه ضربت مثالًا رائعًا يحتذى به فى إتقان وإخلاص ألعمل ، فهؤلاء هم المعلمون حقًا فليت الحروف والكلمات تستطيع أن تعبر عن إحترامى لهذه المعلمه فاطمه العمر .

تحيه منى لمعلمةٌ أحبت عملها بقلبها قبل عقلها ليتنا كلنا فاطمه العمر .