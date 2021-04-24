خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 1442

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية تعتبر واحدة من ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالحصول علي نتيجة القبول الخاصة بطلب تأشيرة زيارة العائلة إلي المملكة من قبل وزارة الخارجية السعودية.الاستعلام عن طلب زيارة عائلية
تسمح الحكومة في المملكة العربية السعودية لكل من المواطنين والمقيمين علي أرضها بالحصول علي تأشيرة زيارة لكل من الأقارب من الدرجة الأولي لزيارة المملكة العربية السعودية والسياحة فيها وزيارة المقيم أو المواطن لمدة تصل إلي ثلاث أشهر أو أكثر في بعض الاحيان، ويتم الحصول علي هذه التأشيرة إلكترونياً من قبل موقع وزارة الخارجية.شروط إستخراج تأشيرة زيارة عائلية
قامت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم عملية الحصول علي التاشيرة وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:-
- أذا كان المتقدم بالطلب من المقيمين في المملكة يجب إن تكون بطاقة الإقامة الخاصة به سارية لمدة ثلاث أشهر.
- يشترط أن يكون جواز السفر الخاص بالزائر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- يجب إن لا يقل عمر الأبناء عن 18 سنة.
- إن يكون الطلب شامل أفراد الأسرة من أقارب الدرجة الأولي فقط.
- يجب أن يوافق صاحب العمل علي إصدار التأشيرة.
- سداد جميع الرسوم المستحقة.
يستطيع المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية القيام بعملية الاستعلام عن طلب الزيارة وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- زيارة صفحة خدمة التأشيرات علي الشبكة العنكبوتية.
- اختيار من القائمة الجانبية قسم الأستعلامات.
- اختيار خدمة الطلب المقدم إلي وزارة الخارجية.
- تكتب رقم الطلب ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رقم السجل.
- إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- النقر علي زر الدخول.
الوسوم
الاستعلام عن طلب زيارة عائلية تعتبر واحدة من ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالحصول علي نتيجة القبول الخاصة بطلب تأشيرة زيارة العائلة إلي المملكة من قبل وزارة الخارجية السعودية.الاستعلام عن طلب زيارة عائلية
تسمح الحكومة في المملكة العربية السعودية لكل من المواطنين والمقيمين علي أرضها بالحصول علي تأشيرة زيارة لكل من الأقارب من الدرجة الأولي لزيارة المملكة العربية السعودية والسياحة فيها وزيارة المقيم أو المواطن لمدة تصل إلي ثلاث أشهر أو أكثر في بعض الاحيان، ويتم الحصول علي هذه التأشيرة إلكترونياً من قبل موقع وزارة الخارجية.شروط إستخراج تأشيرة زيارة عائلية
قامت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم عملية الحصول علي التاشيرة وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:-
- أذا كان المتقدم بالطلب من المقيمين في المملكة يجب إن تكون بطاقة الإقامة الخاصة به سارية لمدة ثلاث أشهر.
- يشترط أن يكون جواز السفر الخاص بالزائر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- يجب إن لا يقل عمر الأبناء عن 18 سنة.
- إن يكون الطلب شامل أفراد الأسرة من أقارب الدرجة الأولي فقط.
- يجب أن يوافق صاحب العمل علي إصدار التأشيرة.
- سداد جميع الرسوم المستحقة.
يستطيع المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية القيام بعملية الاستعلام عن طلب الزيارة وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- زيارة صفحة خدمة التأشيرات علي الشبكة العنكبوتية.
- اختيار من القائمة الجانبية قسم الأستعلامات.
- اختيار خدمة الطلب المقدم إلي وزارة الخارجية.
- تكتب رقم الطلب ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رقم السجل.
- إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- النقر علي زر الدخول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.