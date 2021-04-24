نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول ، noor result اليكم نتائج الطلاب عبر نظام نور ولي الأمر برقم الهوية 1442، بعد أن أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن صدور نتائج الطلاب عبر الموقع الإلكتروني نور، وقد شهدت محركات البحث ضجة عن طريقة البحث عن نتائج الفصل الدراسي الثاني حيث يتمكن أولياء أمور الطلاب من الحصول على النتائج والدرجات الخاصة بأبنائهم الطلاب، ومن خلال خطوات أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الرسمي يمكنهم الاطلاع عليها وسنعرض لكم بالتفصيل في النقاط القادمة، نتائج نظام نور برقم الهوية تابعوا معنا.

يدخل ولي الامور إلى موقع نور عبر الرابط الخاص بحساب ولي الأمر.

عبر الرابط الخاص ثم يقوم بالضغط على كلمة التقارير في القائمة التي تظهر في جانب الصفحة.

ينتقل إلى كشوف الدرجات، ثم يختار زر كشف أعمال السنة الدراسية ويحدد الفصل الدراسي الذي يرغب في البحث عن درجاته والضغط على زر ابحث وستظهر لك النتيجة مباشرة.

خطوات بحث ولي الأمر عن نتائج الطلاب في نورطريقة استعلام أولياء الأمور عن النتائج في حالة نسيان كلمة المرور بنظام نور

وذلك يتم عن طريق خطوات بسيطة وفرتها وزارة التعليم وهي كالتالي:

تسجيل الدخول في الموقع الإلكتروني الرسمي نظام نور

ثم النقر على زر نسيت اسم المستخدم أو كلمة السر.

تقوم بإدخال رقم الهوية وبريدك في المكان المخصص له، وملء باقي البيانات من حيث كتابة كلمة مرور جديدة

ثم النقر على تسجيل الدخول وسيظهر لك على الفور كامل النتائج.

ويمكن لأولياء الأمور كذلك من الاعتراض على الدرجات المعروضة من خلال التظلم عليها وتقديم طلب لتعديلها وتصحيح الورق مرة أخرى.

والي هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا لكم تحت عنوان ولي الأمر نتائج الطلاب عبر نظام نور وقد وضحنا لكم خطوات استعلام ولي الأمر عن نتائج ابنه أو بنته وايضًا الحل في حالة نسيان كلمة السر وكيفية تقديم تظلم في نتائج نظام نور عبر ولي الأمر.