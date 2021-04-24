بوتين يوقع مرسوما لتطبيق تدابير ردا على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما بشأن تطبيق تدابير ردّا على الأعمال غير الودية للدولة الأجنبية تجاه بلاده، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وجاء فى بيان الكرملين: "وقع فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن تطبيق إجراءات الرد على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية".

وأضاف البيان أن المرسوم ينص على "الحد من عقود العمل، وعقود توفير العمالة وغيرها من العقود المدنية والقانونية التى تنشأ على أساسها علاقات العمل مع الأفراد الموجودين على أراضى روسيا الاتحادية وعقود العمل المبرمة من قبل البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمكاتب التمثيلية لهيئات الدولة ومؤسسات الدولة للدول الأجنبية التى ترتكب أعمال غير ودية ضد روسيا الاتحادية أو مواطنى روسيا الاتحادية أو الشخصيات الاعتبارية الروسية".

ويذكر أن العلاقات الروسية الأوروبية تشهد زعزعة فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد قرار التشيك طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس واتهام الاستخبارات الروسية بالتورط فى التفجيرات التى وقعت فى مستودع ذخيرة فى فربتيس، قبل سبع سنوات.

وقامت العديد من الدول الأوروبية، من بينها أستونيا وليتوانيا وبولندا، بالتضامن مع قرار براغ وطرد دبلوماسيين روس أيضا من أراضيها، كما أصدر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بيانًا نيابة عن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، أعرب فيه عن التضامن مع براج.