نظام نور برقم الهوية استعلام النتائج الفصل الدراسي الثاني 1442

نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن النتائج، شغل بال الكثير من السادة أولياء الأمور والطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية وذلك مع تحديد وزارة التعليم في المملكة كيفية الإعلان عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي 1442، حيث أصدرت وزارة التعليم بيان رسمي أعلنت فيه عن اجراءات وآلية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442وموعد انتهاء السادة المعلمين من رصد درجات الطلاب بكافة الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في نظام نور.

نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن النتائج الفصل الدراسي الثاني 1442

حدد البيان الصادر من وزارة التعليم في المملكة مواعيد وإجراءات إنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 1442، حيث اشترط علي السادة المعلمين ضرورة الانتهاء من رصد الدرجات في المواعيد المحددة حتى يمكنهم الاستمتاع بإجازة نهاية العام الدراسي ويمكن الاستعلام عن النتائج برقم الهوية وذلك عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:-

1- الدخول على موقع نظام نور.

2- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل دخول.

3- يتم اختيار إشعار بنتيجة الطالب ثم الضغط على بحث.

ووفقاً للبيان الصادر عن وزارة التعليم بخصوص مواعيد إعلان النتائج للصفوف الدراسية فإن نتيجة الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي ستعلن في موعد غايته يوم الخميس الموافق 10 رمضان 1442، وموعد إعلان نتيجة المرحلتين المتوسطة والثانوية سيكون في موعد غايته 17 رمضان 1442.

يذكر أن وزارة التعليم في المملكة اتبعت هذا العام أسلوب جديد في التعليم، ألا وهو استخدام نظام التعليم عن بعد عبر استخدام منصة مدرستي، حيث دشنتها وزارة التعليم من أجل أن يتم بث كافة الدروس والحصص الدراسية وإدخال الطلاب في فصول افتراضية لتكون بديلاً عن التعليم الحضوري، مع تأكيد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأن منصة مدرستي أصبحت رافداً هاماً من روافد العملية التعليمية في المملكة، حيث سيتم الاستمرار في استخدامها حتى مع حضور التلاميذ للمدارس مرة أخري، كاشفاً عن أنه سوف يتم الرجوع للنظام الحضوري للمدارس مع العام الدراسي الجديد بعد أن يتم الانتهاء من حصول المعلمين والطلاب على اللقاح الواقي من جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

مبروك للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور حيث ظهر نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 1442، ويمكن للطلاب الدخول لمعرفة نتيجتهم سواء من خلال الولوج إلى نظام نور برقم الهوية أو الولوج إلى منصة مدرستي، لمعرفة درجات الفصل الدراسي الثاني 1442 والقيام بطباعة أشعار بدرجات الطالب، يأتي إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة التعليم بضرورة سرعة رصد النتائج حتى يتمكن ولي الأمر معرفة نتيجة نجله.