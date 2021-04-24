بلح الشام و طريقة عمله بأرخص ثمن و أسرع نتيجة في أقل وقت

بلح الشام ، يعد بلح الشام من أشهى الحلويات الرمضانية و التي تقدم في باقي شهور السنة ، وتتعدد وصفاتها ولكن كما قلنا فهي تختلف من سيدة لأخرى في بعض الإضافات الصغيرة التي تعطي طعم مقرمش و لذيذ للوصفة و كما قدمنا لكم من قبل عزيزاتي القارئات وصفة سمبوسه رمضان و قطايف رمضان و لقيمات رمضان ، نقدم لكي أيضا سيدتي وصفة بلح الشام في السطور القادمة.

بلح الشام و طريقة عمله

بلح الشام هو حلوى سورية المنشأ وسميت هكذا بسبب شكلها حيث أراد معدون الحلوى بصنع شئ يشبه البلح في تشكيله و كي لا نطيل عليكِ سيدتي تابعينا في السطور القادمة

المقادير :-

كوب من الدقيق

كوب من المياه

ربع كوب من الزيت

ربع ملعقة صغيرة من الملح

عدد 2 بيضة فوقهم رشه من الفانيليا البودرة

ملعقة واحدة من النشا

الطريقة :-

نأتي بقدر عميق ونضع فيه كوب الماء نضع فوق المياه الزيت و ننتظرهم حتى يغلي نضع الدقيق والملح والنشا في طبق آخر و نخلطهم ببعض جيدا عندما تغلي المياه نضع فوقها الخليط و نقلبه إلى أن يصبح عجين و تبدأ في التماسك فنطفئ النار عليها و نضعها في طبق آخر بارد لكي تبرد العجينة بعدما تبرد العجينة نضع فوقها البيضة الأولى ونقلبها داخل العجين حتى تتماسك بعدما يتماسك العجين من البيضة الأولى نضع الثانية حتى تتشرب العجينة البيضتان نحضر قمع (قمع الحلويات الواسع) نقوم بتسخين الزيت و لكن ليس إلى حد الغليان و يجب أن يكون غزير ثم نحضر مقص نظيف ونبل أطرافه بالزيت نقوم بتنزيل جزء من العجين من القمع ونقصها بالمقص ، ملحوظة : لا تكثري من وضع الكمية في الطاسة عندما يصبح لونه ذهبي يتم وضع عليه الشربات عندما تكررين العملية تخفضي حرارة الزيت من جديد و تعيدي الكرة

طريقة عمل الشربات

المكونات

كوبان من السكر

كوب من المياه

نصف ليمونه

الطريقة :-

نضعهم جميعا في قدر عميق إلى أن يصلوا للغليان، يمكنك إضافة القليل من الفانيليا إذا أردتي عزيزتي ننتظره إلى أن يبرد و نسكب بلح الشام فيه لكي يتشرب جيدا

وفي النهاية نتمنى أن تكون المقالة قد نالت إعجابكم و بالهناء و الشفاء