إصابات كورونا فى العالم تتجاوز 144 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - ظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 144.94 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى ضحاياه إلى 3 ملايين و215.303 حالات.





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