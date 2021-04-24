استعلام نتائج الثالث متوسط بالعراق 2021 جميع المحافظات للتعرف على اسماء الناجحين من الطلاب

استعلام نتائج الثالث متوسط بالعراق 2021 يهم كثيرين، حيث ينتظر آلاف طلبة الصف الثالث متوسط في العراق نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2021 بعد الانتهاء من الامتحانات، وذلك بعد اتخاذ وزارة التربية والتعليم الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب ضد فيروس كورونا وبالفعل تم الانتهاء من الامتحانات بسلام، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالأمس عن أنه سيتم الإعلان عن كشوفات الناجحين في الثالث متوسط لهذا العام، وستقوم الوزارة بإعلان النتائج على موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمورنتائج الثالث متوسط بالعراق 2021
يتجه العالم في ظل ظروف فيروس كورونا إلى استخدام المنصات الإلكترونية للتعليم حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين وعائلاتهم، ومن هذا المنطلق تستخدم وزارة التربية والتعليم بالعراق موقعها الإلكتروني لإطلاق نتائج الصف الثالث متوسط، حيث يستخدم الطالب اسمه ورقم مقعده للدخول على الموقع ومعرفة نتائجه، ولقد أعلنت الوزارة أن نسبة النجاح قد تجاوزت 80٪ رغم شدة المراقبين وشدة الإجراءات الاحترازية، ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة أعلى من نسبة السنوات الماضية.
بعد انتهاء جميع الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات، يترقب الجميع بفارغ الصبر الآن ظهور النتيجة، ولم تحدد الوزارة تحديداً متى سيتم الإعلان عن النتائج ولكن من المقرر أنها ستقوم بالإعلان عنها على موقعها الإلكتروني الرسمي مما يسهل على الطالب معرفة نتائجه من المنزل.كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 بالعراق
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق مساء أمس عن كشوفات نتائج الصف الثالث متوسط 2021، وأن الطالب يستطيع معرفة نتائجه باستخدام رقم مقعده، و لمعرفة النتيجة عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني عليك إتباع الخطوات الآتية:
- قم أولا بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم، ثم املأ بيانات الهوية للتسجيل على الموقع.
- بعد الانتهاء من كتابة الاسم و رقم المقعد يضغط الطالب على كلمة عرض النتيجة.
- تمر بعض الدقائق حتى تظهر قائمة بنتيجة الطالب.
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استعلام نتائج الثالث متوسط بالعراق 2021 يهم كثيرين، حيث ينتظر آلاف طلبة الصف الثالث متوسط في العراق نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2021 بعد الانتهاء من الامتحانات، وذلك بعد اتخاذ وزارة التربية والتعليم الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب ضد فيروس كورونا وبالفعل تم الانتهاء من الامتحانات بسلام، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالأمس عن أنه سيتم الإعلان عن كشوفات الناجحين في الثالث متوسط لهذا العام، وستقوم الوزارة بإعلان النتائج على موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمورنتائج الثالث متوسط بالعراق 2021
يتجه العالم في ظل ظروف فيروس كورونا إلى استخدام المنصات الإلكترونية للتعليم حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين وعائلاتهم، ومن هذا المنطلق تستخدم وزارة التربية والتعليم بالعراق موقعها الإلكتروني لإطلاق نتائج الصف الثالث متوسط، حيث يستخدم الطالب اسمه ورقم مقعده للدخول على الموقع ومعرفة نتائجه، ولقد أعلنت الوزارة أن نسبة النجاح قد تجاوزت 80٪ رغم شدة المراقبين وشدة الإجراءات الاحترازية، ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة أعلى من نسبة السنوات الماضية.
بعد انتهاء جميع الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات، يترقب الجميع بفارغ الصبر الآن ظهور النتيجة، ولم تحدد الوزارة تحديداً متى سيتم الإعلان عن النتائج ولكن من المقرر أنها ستقوم بالإعلان عنها على موقعها الإلكتروني الرسمي مما يسهل على الطالب معرفة نتائجه من المنزل.كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 بالعراق
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق مساء أمس عن كشوفات نتائج الصف الثالث متوسط 2021، وأن الطالب يستطيع معرفة نتائجه باستخدام رقم مقعده، و لمعرفة النتيجة عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني عليك إتباع الخطوات الآتية:
- قم أولا بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم، ثم املأ بيانات الهوية للتسجيل على الموقع.
- بعد الانتهاء من كتابة الاسم و رقم المقعد يضغط الطالب على كلمة عرض النتيجة.
- تمر بعض الدقائق حتى تظهر قائمة بنتيجة الطالب.
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