اعرف كيفية التسجيل في منصة مدرستي بالخطوات الآن

مدرستي هي منصة النظام التعليمي الإلكتروني التي قامت وزارة التعليم السعودية بتقديمها لأولياء الأمور فور انتشار فيروس كورونا covid 19، لحماية الطلاب من الإصابة بهذا الفيروس عن طريق التعليم التقليدي والاختلاط بينهم، كأحد وسائل التعليم عن بعد لتوفير الراحة والأمان للطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية.

يعتبر موقع مدرستي هو أحد وسائل التعليم عن بعد الفعالة التي تتبعها وزارة التعليم السعودية في الأوقات الأخيرة، حتى يمكن عرض المناهج التعليمية للطلاب بشكل أكثر سهولة وأماناً لهم، ومن خلالها أيضا يمكن لأولياء الأمور متابعة آخر الأنباء التعليمية الخاصة بالمراحل المختلفة لأبنائهم.

وتتميز منصة مدرستي عن غيرها من المنصات الإلكترونية الأخرى كونها وسيلة مميزة لتقديم محتوى تعليمي للطلاب بشكل إلكتروني عن بعد، مع تقديم كل الوسائل التي تضمن لأولياء الأمور أفضل شرح وفهم لأولادهم فيما يتم تقديمه من دروس ومعلومات.

خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية

في الأوقات الأخيرة ازدادت عمليات البحث عن منصة التعليم الإلكترونية مدرستي، والتي كانت مصدر لإثارة الفضول لدى الكثير من الأشخاص في الأوقات الأخيرة لمعرفة المعلومات المختلفة عن المنصة وطريقة التعامل معها والتقديم فيها.

لهذا سوف نقدم لكم الخطوات الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عن بعد التابعة لوزارة التعليم السعودي، والتي تحتوي على الكثير من الخدمات التعليمية المختلفة.

ويمكن تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية السعودية بإتباع الخطوات التالية:-