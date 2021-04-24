اعرف كيفية التسجيل في منصة مدرستي بالخطوات الآن

مدرستي هي منصة النظام التعليمي الإلكتروني التي قامت وزارة التعليم السعودية بتقديمها لأولياء الأمور فور انتشار فيروس كورونا covid 19، لحماية الطلاب من الإصابة بهذا الفيروس عن طريق التعليم التقليدي والاختلاط بينهم، كأحد وسائل التعليم عن بعد لتوفير الراحة والأمان للطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية.التسجيل في منصة مدرستي
يعتبر موقع مدرستي هو أحد وسائل التعليم عن بعد الفعالة التي تتبعها وزارة التعليم السعودية في الأوقات الأخيرة، حتى يمكن عرض المناهج التعليمية للطلاب بشكل أكثر سهولة وأماناً لهم، ومن خلالها أيضا يمكن لأولياء الأمور متابعة آخر الأنباء التعليمية الخاصة بالمراحل المختلفة لأبنائهم.
وتتميز منصة مدرستي عن غيرها من المنصات الإلكترونية الأخرى كونها وسيلة مميزة لتقديم محتوى تعليمي للطلاب بشكل إلكتروني عن بعد، مع تقديم كل الوسائل التي تضمن لأولياء الأمور أفضل شرح وفهم لأولادهم فيما يتم تقديمه من دروس ومعلومات.خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية
في الأوقات الأخيرة ازدادت عمليات البحث عن منصة التعليم الإلكترونية مدرستي، والتي كانت مصدر لإثارة الفضول لدى الكثير من الأشخاص في الأوقات الأخيرة لمعرفة المعلومات المختلفة عن المنصة وطريقة التعامل معها والتقديم فيها.
لهذا سوف نقدم لكم الخطوات الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عن بعد التابعة لوزارة التعليم السعودي، والتي تحتوي على الكثير من الخدمات التعليمية المختلفة.
ويمكن تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية السعودية بإتباع الخطوات التالية:-
- البحث عن الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية، أو الدخول عن طريق الرابط التالي:- https://schools.madrasati.sa/.
- يتم النقر على اختيار تسجيل الدخول.
- يتم كتابة المعلومات الخاصة بتسجيل الدخول في الفراغات المحددة مثل:- اسم المستخدم والباسورد.
- تظهر صوره تحتوي على رمز تحقق من صاحب عملية تسجيل الدخول، يتم إدخال هذا الرمز في الخانة المخصصة لذلك.
- بعد الضغط على تم سوف يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.
الوسوم
مدرستي هي منصة النظام التعليمي الإلكتروني التي قامت وزارة التعليم السعودية بتقديمها لأولياء الأمور فور انتشار فيروس كورونا covid 19، لحماية الطلاب من الإصابة بهذا الفيروس عن طريق التعليم التقليدي والاختلاط بينهم، كأحد وسائل التعليم عن بعد لتوفير الراحة والأمان للطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية.التسجيل في منصة مدرستي
يعتبر موقع مدرستي هو أحد وسائل التعليم عن بعد الفعالة التي تتبعها وزارة التعليم السعودية في الأوقات الأخيرة، حتى يمكن عرض المناهج التعليمية للطلاب بشكل أكثر سهولة وأماناً لهم، ومن خلالها أيضا يمكن لأولياء الأمور متابعة آخر الأنباء التعليمية الخاصة بالمراحل المختلفة لأبنائهم.
وتتميز منصة مدرستي عن غيرها من المنصات الإلكترونية الأخرى كونها وسيلة مميزة لتقديم محتوى تعليمي للطلاب بشكل إلكتروني عن بعد، مع تقديم كل الوسائل التي تضمن لأولياء الأمور أفضل شرح وفهم لأولادهم فيما يتم تقديمه من دروس ومعلومات.خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية
في الأوقات الأخيرة ازدادت عمليات البحث عن منصة التعليم الإلكترونية مدرستي، والتي كانت مصدر لإثارة الفضول لدى الكثير من الأشخاص في الأوقات الأخيرة لمعرفة المعلومات المختلفة عن المنصة وطريقة التعامل معها والتقديم فيها.
لهذا سوف نقدم لكم الخطوات الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عن بعد التابعة لوزارة التعليم السعودي، والتي تحتوي على الكثير من الخدمات التعليمية المختلفة.
ويمكن تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية السعودية بإتباع الخطوات التالية:-
- البحث عن الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية، أو الدخول عن طريق الرابط التالي:- https://schools.madrasati.sa/.
- يتم النقر على اختيار تسجيل الدخول.
- يتم كتابة المعلومات الخاصة بتسجيل الدخول في الفراغات المحددة مثل:- اسم المستخدم والباسورد.
- تظهر صوره تحتوي على رمز تحقق من صاحب عملية تسجيل الدخول، يتم إدخال هذا الرمز في الخانة المخصصة لذلك.
- بعد الضغط على تم سوف يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.
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