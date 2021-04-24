الآن تعرف على نتائج نظام نور لعام 1442

نتائج نظام نور للطلاب لعام 1442، من أكثر الأشياء التي يهتم بها الأشخاص في الأوقات الحالية هي معرفة نتائج أبنائهم في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1442، والتي يمكن معرفتها من خلال موقع نظام نور التعليمي، والذي يعتبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية المرتبط بمنصة التعليم مدرستي.

نتائج نظام نور

بعد انتشار الجائحة العالمية المعروفة باسم فيروس كورونا في العام الماضي في الكثير من الدول العربية، بدأت بعض الدول أن تتبع سياسة التعليم عن بعد كواحدة من صور الحلول المثالية للتغلب على هذه المشكلة.

حيث أن التعليم عن بعد يساعد في حماية الطلاب من الإصابة بهذا الفيروس المنتشر، ومن خلال إطلاق وزارة التعليم السعودي لمنصة التعليم عن بعد مدرستي، والتي كانت من الوسائل المميزة لاستمرار العملية التعليمية ومساعدة أولياء الأمور في الكثير من المسائل والأمور التعليمية للمراحل المختلفة.

ومن الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة التعليم السعودية هي تقديم نتائج الطلاب عن طريق واحدة من المنظومات التعليمية والتي تسمى نور، والتي يمكن الدخول إليها عن طريق الرابط الرسمي نظام نور، ثم القيام بتسجيل الدخول من قبل ولي الأمر.

https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx

إعلان نتائج الطلاب على موقع نظام نور لعام 1442

في الأوقات الأخيرة ازدادت عمليات البحث عن طريقة معرفة نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية عن طريق وزارة التعليم السعودي.

وسوف تقوم وزارة التعليم السعودية بعرض وإعلان نتائج الطلاب التابعين إلى مرحلة التعليم الابتدائي من خلال موقع نظام نور بشكل تتابعي، ويمكن للطلبة وأولياء الأمور معرفة نتيجة الطلاب عن طريقه تسجيل الدخول للموقع من خلال رقم الهوية الخاص بولي الأمر أو الحساب الشخصي له على الموقع.

وبعد ساعات قليلة سوف يتم عرض نتائج الطلاب على الموقع الرسمي الخاص نتائج نظام نور بعد أن انتهى الطلاب الأمس من امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1442.