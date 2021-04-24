مصرع وزير النقل الأرجنتينى فى حادث مرورى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أكدت مصادر رسمية أن الوزير كان يسافر وحده ويقود سيارته، دون أن تكشف تفاصيل عن ملابسات الحادث.
يذكر أن ميونى، 56 عامًا، تولى وزارة النقل منذ وصول الرئيس ألبرتو فرنانديز إلى السلطة فى الأرجنتين فى ديسمبر 2019.
ومن جانبه، نعى فرنانديز وزير النقل الراحل فى تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "بحزن شديد، تلقيت نبأ وفاة ماريو ميونى وزير النقل فى حكومتنا.. فقدنا معه سياسيًا صادقًا ودؤوبًا وموظفًا مثاليًا".
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